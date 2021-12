JVC HA-S100N, un nouveau casque sans fil supra aural.

Avec ce nouveau casque JVC HA-S100N, la marque étoffe sa gamme de casques sans fil Bluetooth dotés de réduction de bruit. Un casque qui a pour vocation de séduire les plus exigeants en la matière.

JVC est une marque japonaise qui propose de nombreux produits dans le segment de l’audio. De la chaine hifi, à l’autoradio en passant par les casques audio. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de vous présenter en test le casque JVC HA-S91N de la marque.

Cette fois la marque revient dans le segment des casques audio sans fil haut de gamme destiné au puriste de l’audio ou ceux qui sont à la recherche d’un bon gros casque qui saura les isoler dans leur univers musical.

JVC HA-S100N, un casque supra aural haut de gamme.

Alors, bien sûr, pour se prétendre haut de gamme, il faut qu’un casque apporte des fonctions dignes de ce nom. Et dans le cas du JVC HA-S100N, JVC propose tout d’abord un casque de type supra auriculaire doté de deux haut-parleurs dotés de coussinets en cuir synthétique de haute qualité. Les écouteurs sont munis d’un arceau pliable qui permettra de réduire l’encombrement du casque lors de son rangement.

Les deux écouteurs sont également munis d’un système de charnière qui permettra de les faire pivoter pour les « mettre à plat » quand vous déposez le casque sur un bureau ou sur vos épaules.

Le casque s’allume et se connecte automatiquement à votre appareil lorsque vous portez le casque et s’éteint lorsque vous le pliez. De quoi réduire la consommation électrique du casque et lui offrir le plus d’autonomie possible.

Concernant le temps de recharge, il est d’environ 3 heures pour une autonomie de 22h avec la fonction noise cancelling activée, et de 25h sans noise cancelling.

Noice cancelling en trois versions.

Ce casque JVC HA-S100N est en effet comme on vous l’a annoncé plus haut dans la news doté d’une fonction de réduction de bruit pour vous immerger totalement dans votre univers musical. Toutefois, JVC propose sur ce casque un réglage qui comporte trois modes de réduction de bruit : NC bas, NC haut et Son ambiant. Ce mode réduit considérablement les bruits extérieurs grâce aux microphones externes qui captent une large gamme de bruits.

Des modes rendus possibles grâce à la présence de micros externes qui permettent une réduction du bruit plus efficace. Enfin, les réglages sont accessibles à une fonction tactile présente sur les écouteurs.

Enfin, pour être plus connecté que jamais, le casque est compatible avec l’assistant Google. Ainsi, il suffira de lui dire « Hey Google » pour lui faire exécuter des commandes.

Pour ce qui est de la technologie sans-fil. Ce casque a opté pour du Bluetooth.

Prix et Disponibilité.

Le casque JVC HA-S100N est proposé au prix de 299.99€ et est disponible en noir uniquement. Il est fourni avec un étui semi-rigide.