Redmi 9T, Après la France le mois passé désormais la Belgique.

Bonne nouvelle pour tous les belges, le Redmi 9T est désormais disponible ne Belgique. Plus besoin de devoir passer par la France pour l’acquérir.

Alors, oui, ça y est, c’est au tour de la Belgique à pouvoir profiter du « smartphone 5G le moins cher du marché » qui est sorti en France il y a plus d’un mois. La Belgique n’est pas le seul pays à en bénéficier. De fait, désormais, c’est aussi le cas pour les hollandais. Pour rappel, ce nouveau venu proposé par Xiaomi a vu le jour le 8 janvier dernier.

Avec le Redmi 9T, de la 5G pour seulement pour moins de 200€.

En effet, ce qui a fait l’annonce concernant ce téléphone ce n’est pas vraiment ses spécificités extravagantes. Ainsi, au cœur de ce modèle on trouve un processeur Snapdragon 662 Qualcomm accompagné de 4GB de mémoire et d’une batterie de 6000 mAh. Pour ce qui est de la batterie, elle sera rechargée via un port USB-C Fast charging 18W. En prime, le téléphone propose le reverse charging 2.5W.

L’écran choisi est un écran d’une taille de 6.53 pouces. On a droit également à du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Le Bluetooth est également ainsi que le NFC.

Des photos plus que correct pour le prix.

De fait, la marque propose sur cet appareil un quadruple capteur arrière qui se compose d’un capteur 48 MP, d’un second 8MP d’un troisième 2 MP (pour le mode macro) et un dernier de 2 MP. Le tout accompagné par un flash LED. Pour la caméra avant, le choix s’est porté sur un capteur 8 MP.

Prix et disponibilité.

Ce qui rend ce téléphone populaire et le fait que l’on en parle, c’est en effet son prix. De fait, il semblerait que le constructeur chinois ait décidé d’offrir la 5G à ceux qui ne veulent pas forcément investir une somme folle dans un smartphone pour profiter de la 5G.

Le Redmi 9T est proposé dans les versions 4GB+64GB et 4GB+128GB, à 169 € et 199 € respectivement.