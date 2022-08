ZTE AX3000 Pro, la nouvelle solution  réseau Wi-Fi 6 pour la maison ?

Le constructeur chinois ZTE annonce la sortie de son nouveau routeur Wi-Fi ZTE AX3000 Pro. Un nouveau routeur équipé de WiFi-6 et propulsé par un processeur Qualcomm double cœur.

Désormais, il n’est plus possible d’avoir un ordinateur à la maison sans être connecté à Internet. Par ailleurs, le surf ne se limite plus à un ordinateur de bureau, mais bien souvent à des smartphones tablette objets connectés. Autant de périphériques qui nécessitent une bonne qualité de réseau qui plus est s’il est sans fil (Wi-Fi). Alors le constructeur chinois ZTE propose lui aussi des routeurs domestiques Wi-Fi.

ZTE AX3000 Pro, du Wi-Fi 6 pour plus d’efficacité.

Afin de rendre son routeur performant, le constructeur chinois ZTE a intégré plusieurs composants de qualité comme un processeur Qualcomm à double cœur 64 bits et d’un processeur réseau pour augmenter la puissance de calcul. L’idée ici est de permettre au routeur ZTE AX3000 Pro de supporter un plus grand nombre de « clients » connectés ou si vous préférez plus d’appareils connectés en même temps. Le but étends notamment de réduire le temps de latence que pourrait générer toutes ces connexions.

On notera également la présence de 512Mo RAM et de 256Mo de ROM. Ainsi, grâce à la technologie embarquée double bande 2.4GHz et 5GHz et l’intégration de la norme Wi-Fi 6 le constructeur chinois ZTE annonce que son nouveau routeur peut atteindre 3000Mbps.

Pour ce qui est justement du nombre d’appareils connectés, ZTE annonce une possibilité du nombre maximum de connexions de 256 appareils (smartphone, tablettes, ordinateurs, montres connectées). On notera au passage que le routeur est équipé de pas moins de 4 antennes externes amovibles offrant un gain de 7dBi pour une portée plus large. Autre point fort mis en avant par le constructeur chinois, la compatibilité avec la solution Easy Mesh qui permettra de connecter facilement plusieurs appareils pour élargir le réseau Wi-Fi et créer ainsi un immense réseau Wi-Fi transparent.

Détail intéressant sur ce routeur Wi-Fi, il est également équipé de la technologie NFC pour permettre une association encore plus facile entre un smartphone, une tablette, ou tout autre appareil connecté doté de NFC.

Prix et Disponibilité.

Le ZTE AX3000 Pro sera disponible à l’achat à partir du 16 août 2022 sur le site officiel de ZTE, au prix de 99,9 €.