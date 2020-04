Le Parlement français va finalement voter sur l’application de traçage COVID-19.

Alors, qu’au départ, le gouvernement Macron avait décidé de faire passer en force la validation de l’utilisation d’une application de traçage COVID-19 via les smartphones (Bluetooth et GPS), celui-ci a décidé de faire machine arrière face aux nombreuses critiques.

Comme un peu partout dans le monde, l’état français tente par tous les moyens d’endiguer la pandémie du coronavirus. Une pandémie qui passait par une solution simple et efficace pour certains : le traçage des individus !

L’application prévue pour les smartphones avertirait les utilisateurs s’ils entrent en contact avec une personne infectée par le coronavirus afin de contribuer à contenir l’épidémie alors que la France semble sortir de la quarantaine.

Malheureusement pour les adeptes de cette solution, la population n’est pas prête une fois de plus à se faire « fliquer » par l’état. Et encore moins à se faire « dénigrer » par ce type de méthode.

Plusieurs contraintes et un manque de transparence.

Lors d’une audition à huis clos lundi, le ministre des Affaires numériques a déclaré aux membres du Sénat qu’Apple résistait jusqu’à présent aux demandes françaises. Des demandes visant à rendre la future application détectable via Bluetooth même lorsqu’elle n’est pas active.

Le ministre a déclaré au Sénat que si Apple lève ses barrières techniques au développement de l’application, il espère qu’elle pourra être lancée le 11 mai (source Reuters).

De plus, la population ne croit pas vraiment en cette application et malgré les « biens faits » mis en avant par les organismes de santé, peu de citoyens sont convaincus et n’envisagent pas d’utiliser cette fonctionnalité.

Fort de ce constat, le gouvernement fait marche arrière.

Le gouvernement français a décidé de permettre aux législateurs de voter sur son projet de lancement d’une application de recherche des contacts pour lutter contre l’épidémie de coronavirus

Un choix qu’a approuvé le législateur Matthieu Orphelin via un tweet :

Merci au gouvernement d’avoir enfin changé d’avis, c’est une bonne décision pour la démocratie.

Bref, l’affaire suit son cours, et il faudra suivre cela de très près pour en connaitre le dénouement. En attendant, on vous rappelle le mot d’ordre #restezchezvous et profité de ce temps pour continuer à nous lire.