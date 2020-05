iPhone SE 2020, le smartphone d’Apple commercialisé.

Le nouveau smartphone d’Apple aura décidément fait couler beaucoup d’encre, et ce avant même son arrivée sur le marché. Des rumeurs d’un nouveau nom jusqu’aux multiples fuites sur les caractéristiques, rien ne semblait tout à fait certain pour le nouvel iPhone SE 2020.

C’est maintenant chose faite : le smartphone d’entrée de gamme d’Apple est enfin disponible sur le site officiel du géant américain. Au vu des caractéristiques à présent disponibles aux yeux de tous, il s’agit d’une version nettement améliorée de l’ancien modèle. Les composants et technologies qu’embarque le dernier modèle d’Apple s’apparentent en effet grandement aux iPhone les plus prestigieux de la marque.

Pour la France, c’est depuis vendredi 24 avril qu’il est enfin possible de se procurer le smartphone « low-cost » d’Apple. Jusqu’alors, il n’était possible de l’obtenir qu’en pré-commande. Au niveau du prix, la nouvelle édition de l’iPhone SE est actuellement proposé à partir de 489€.

Des caractéristiques haut de gamme pour l’iPhone SE 2020

La gamme SE conçue par Apple est censée répondre aux besoins des amateurs de la marque n’ayant pas forcément l’envie de débourser une somme astronomique dans un iPhone. De ce fait, l’iPhone SE 2020 est proposé à un prix attractif, par rapport aux autres modèles de la firme californienne. Le nouvel iPhone SE peut, en effet, s’obtenir à partir de 489€, ou bien pour un prix de départ de 349€ s’il y a reprise d’un ancien téléphone. Par ailleurs, en optant pour un iPhone SE 2020 avec forfait, il est possible d’obtenir le smartphone d’Apple dès 1€ chez les opérateurs.

Le prix du nouveau joyau commercialisé par Apple positionne incontestablement l’iPhone SE 2020 dans la catégorie des smartphones d’entrée de gamme chez Apple. Au vu des tarifs pratiqués par la marque américaine habituellement, il s’agit en effet d’un budget des plus abordables pour un iPhone. Les caractéristiques, quant à elles, ne peuvent pourtant pas être qualifiées de « low-cost ».

Avec le même design que l’iPhone 8 et la même puce que l’iPhone 11, la A13 Bionic, qui est le processeur le plus rapide jamais conçu pour un smartphone, l’iPhone SE 2020 jouit de caractéristiques indéniablement haut de gamme. Au niveau de la capacité de stockage, l’iPhone SE se décline à travers des modèles proposant 64, 128 ou 256 Go de mémoire interne. L’écran de 4,7 pouces propose une résolution de 1334 par 750 pixels. Un lecteur d’empreintes Touch ID est intégré et l’iPhone est étanche jusqu’à 1 mètre. Pour ce qui est des appareils photo, le SE 2020 est équipé d’un capteur principal de 12 MP et d’une caméra secondaire de 7 MP.

Plusieurs coloris pour l’iPhone SE

L’iPhone SE 2020 est disponible en trois couleurs faisant partie des plus phares de Apple : noir, blanc et rouge. Cette sélection de couleurs a, qui plus est, cela de particulier que l’achat d’un nouvel iPhone SE permet à la firme californienne de directement contribuer au Fonds Mondial contre le COVID-19.

En somme, l’iPhone SE 2020 répond finalement à presque tous les critères attendus par les internautes avides de tout savoir sur ce nouveau modèle. Une chose est sûre, Apple fait encore très fort avec ce modèle à prix abordable, qui sait allier design, performances et économies.