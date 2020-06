iOS ??? Non dites iPhoneOS !

Des rumeurs circulent sur le fait que le géant américain à la pomme, bref, Apple, pourrait bien renommer cette année le nom de son système d’exploitation pour smartphone. Un changement qui pourrait être annoncé cette semaine à l’occasion du Apple WWDC 2020.

Du nouveau donc chez Apple et surtout pour les utilisateurs d’iPhone. Effectivement, certaines rumeurs font croire qu’Apple se serait décidé à renommer le système d’exploitation de son iPhone. Depuis sa création en 2007, le système d’exploitation qui était associé dans un premier temps au smartphone d’Apple portait la dénomination « iOS » .

Cependant, cette année pourrait bien être l’année du changement. En effet, cette transformation pourrait être issue à l’occasion d’une refonte du système spécialement dédié à l’iPhone. Une migration qui serait une suite logique quand on voit le tournant que la marque a déjà pris avec les iPad. En effet, depuis l’année passée les tablettes d’Apple ne tournent plus sur iOS, mais bien iPadOS.

iPhoneOS, juste le nom qui change ?

Ainsi, donc l’annonce pourrait bien se faire au Apple WWDC 2020, comme ce fut le cas pour l’iPad. donc ce soir. Cependant, cela ne se limitera pas au nom de l’OS. En effet, selon certaines informations, avec l’arrivée d’iOS 14, la marque pourrait bien renommer son système d’exploitation sous le label iPhoneOS.

Ce choix pourrait probablement être lié à la refonte du système et à des visions nouvelles. Par ailleurs, il se pourrait que sous ce nom, le système d’exploitation entre les deux produits soit développé différemment. Avec des spécificités qui seraient adaptées selon la tablette ou le smartphone d’Apple. Certes, le but n’est pas de changer radicalement. Sans quoi les utilisateurs risquent de se perdre quelque peu et Apple perdrait l’homogénéité de ses produits.

On devrait très certainement en apprendra davantage à la fameuse Apple WWDC 2020ui se tiendra aujourd’hui.