Portable Locator de Mobile Pixels : le traqueur carte de crédit qui se glisse partout

Le monde des objets connectés poursuit son expansion, et Mobile Pixels entre dans la danse avec un produit discret mais redoutablement utile : le Portable Locator. Dans un format ultra-fin, ce traceur promet de garder un œil sur vos affaires, sans vous encombrer.

Connu pour ses écrans portables destinés à améliorer la productivité mobile, Mobile Pixels franchit un nouveau cap. Avec le Portable Locator, la marque s’aventure dans le domaine de la sécurité et de la localisation personnelle. Ce virage stratégique reflète une volonté de diversifier son catalogue tout en s’appuyant sur des critères déjà familiers : la portabilité, la légèreté et la compatibilité avec les environnements numériques modernes.

Format carte de crédit : une intégration parfaite dans la vie quotidienne

Le Portable Locator adopte un format particulièrement futé : celui d’une carte de crédit. Avec une épaisseur de 1,6 mm (à peine plus de deux cartes empilées), il trouve naturellement sa place dans un portefeuille, une pochette d’ordinateur, une valise ou tout autre accessoire du quotidien.

Cette compacité le rend quasiment invisible à l’usage. Aucun bouton, aucun port visible, rien qui dépasse : c’est un objet pensé pour être oublié jusqu’au moment où l’on en a besoin.

La discrétion du design ne nuit en rien à son efficacité. Bien au contraire, elle renforce la vocation du produit : se fondre dans le décor, tout en restant activement connecté à votre smartphone.

Un traceur universel : Apple et Google réunis

Dans un marché souvent divisé par les écosystèmes, Mobile Pixels opte pour la polyvalence. Le Portable Locator est compatible à la fois avec Apple Find My et Google Find My Device (Find Hub). Une rareté qui ouvre les portes à une large base d’utilisateurs.

Ce choix garantit une localisation rapide et fiable, quel que soit le système d’exploitation mobile utilisé. Une fois lié à votre compte, l’objet pourra être géolocalisé à tout moment via l’application dédiée. Si le traceur est perdu dans un endroit fréquenté, le réseau d’appareils Apple ou Android alentour pourra relayer sa position en toute confidentialité.

Cette intégration croisée constitue un des arguments majeurs du produit, en le plaçant au-dessus de nombreux concurrents limités à un seul univers.

Recharge sans fil : autonomie longue durée

L’un des aspects les plus pratiques du Portable Locator, c’est son système de recharge sans fil. Le dispositif est compatible avec tous les chargeurs Qi ainsi que MagSafe, ce qui signifie que vous n’aurez besoin d’aucun câble ni adaptateur spécifique. Le cycle de recharge complet garantit ensuite jusqu’à 8 mois d’utilisation, selon la fréquence des connexions.

Mobile Pixels mise ici sur une philosophie « set and forget » : on recharge, on insère dans l’objet à protéger, et on oublie — jusqu’au jour où la fonction de localisation s’avère précieuse.

Étanchéité IP68 : un compagnon robuste

Le Portable Locator n’est pas simplement fin et léger. Il est aussi conçu pour durer. Avec sa certification IP68, il résiste à la poussière, à l’eau, et aux projections diverses. Il pourra donc être glissé dans une valise en soute, une poche de manteau ou attaché à des clés de voiture sans craindre les accidents.

Cette robustesse en fait un outil fiable non seulement pour le quotidien urbain, mais aussi pour les déplacements plus aventureux : randonnées, trajets professionnels à l’étranger, ou tout simplement vie de famille mouvementée.

Fonction sonore intégrée : retrouver rapidement vos objets

Un dernier point, mais non des moindres : le traceur est doté d’une fonction sonore. Si l’objet auquel il est attaché est proche mais hors de vue — par exemple glissé entre deux coussins ou tombé derrière un meuble — vous pourrez le faire sonner directement depuis l’application. Une alarme discrète mais suffisamment audible vous guidera.

Ce genre de fonctionnalité, banale en apparence, devient vite essentielle dans les usages quotidiens. Elle complète parfaitement les possibilités de géolocalisation à distance.

Récapitulatif technique

Dimensions : format carte de crédit

Épaisseur : 1,6 mm

Autonomie : jusqu’à 8 mois

Recharge : sans fil (Qi et MagSafe)

Compatibilité : Apple Find My, Google Find Hub

Étanchéité : IP68 (eau et poussière)

Fonction : alarme sonore intégrée

Matériau : polycarbonate renforcé

Poids : 18 grammes

