Le Samsung Galaxy S23 Ultra avoisinerait les 2000€ !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra fait de plus en plus parler de lui et pour cause, sa sortie est annoncée par Samsung pour dans deux jours. ET si les rumeurs fusent dans tous les sens et les fuites techniques filent, on en apprend un peu plus cette fois sur son prix, proche des 2000€.

Inutile de dire que quand Samsung annonce l’arrivée d’un nouveau smartphone haut de gamme, toute la planète smartphone est en ébullition. Et si depuis janvier on sait que le géant coréen va présenter son tout nouveau Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, le 1er février, on découvre tous les jours des informations concernant le nouveau venu qui sera présenté dans deux jours.

Alors comme d’habitude sur ce genre d’évènement, les fuites sont de plus en plus nombreuses d’autant que certains journalistes, influenceurs, youtubers… ont pris l’habitude d’aller fouiner pour trouver des informations. Du coup, il est vrai que le smartphone n’a pour ainsi dire presque plus de secret. Ainsi, selon les indiscrétions reçues à gauche à droite, on sait que le Galaxy S23 Ultra devrait s’équiper d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qu’il devrait avoir un capteur photo arrière de 200MP (en rapport avec ce qu’a annoncé Samsung sur cette technologie il y a quelques semaines)…

Tout savoir sur le Samsung Galaxy S23, et sa sortie le 1er février ! Le nouveau Samsung Galaxy S23 devrait très certainement voir le jour le 1er février. En tout cas c’est ce que semble annoncer Samsung en dévoilant son « Galaxy Unpacked 2023 » à cette date.

Mais à quel prix sera vendu le Galaxy S23 Ultra ?

Les bruits de couloir font état que le téléphone pourrait avoisiner un prix proche des 2000€ pour la version la plus gonflée en matière de mémoire de stockage et système. Un prix qui une fois de plus tend à montrer que Samsung présente son Samsung Galaxy S23 Ultra comme « LA » référence de sa gamme en matière de smartphone haut de gamme.

Bref, il va falloir casser sa tirelire ! Mais « bonne nouvelle », l’entrée de gamme du Galaxy S23 Ultra ne devrait pas dépasser les 1500€. Il sera cependant très certainement vendu à plus de 1000€. Un prix qui selon certains analystes est sensiblement supérieur au prix du Samsung Galaxy S22 lors de sa sortie également.

Il faut dire que le Samsung Galaxy S22 semble avoir apparemment des bons chiffres en terme de vente, avec une belle progression par rapport au Galaxy S21.

Prix et Disponibilité.

Bref, encore deux jours à attendre pour connaitre les prix officiels.