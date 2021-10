Fairphone 4, le premier smartphone durable 5G !

Avec le Fairphone 4, la marque Fairphone connue pour concevoir des smartphones durable et réparable propose un nouveau smartphone à vocation « écologique » qui en plus s’offre le luxe de la 5G.

Si vous êtes attentif à l’aspect écologique dans le monde du high-tech, alors vous devez connaitre la marque Fairphone. En effet, cette entreprise créée en 2013 est partie sur un concept pour le moins novateur à l’époque. Celui de concevoir un smartphone le plus écologique ou écoresponsable possible.

Fairphone 4, indice « 5 » sur toute la ligne !

Tout d’abord parce que ce nouveau venu hérite d’un processeur Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Octo-core. Ce qui fait de lui le premier smartphone écoresponsable 5G du marché. Ensuite parce que Fairphone annonce une garantie de 5 ans. Attention cependant, il faudra acheter le téléphone avant le 31/12/2022. Ca laisse de la marge.

A noter que comme pour les autres modèles, le Fairphone 4 est un smartphone qui a été conçu pour être réparé aisément. Une batterie amovible, une coque clipsée et non pas collée, autant de détail que la marque a reçu l’indice de réparabilité français de 9.3 sur 10.

Continuons dans les informations techniques.

Le Fairphone 4 hérite d’un écran 6.3 pouces Corning Gorilla Glass 5 LCD offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels, pour un ratio 19.5:9. Propulsé par le Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Octo-core, il est également accompagné de 6 GO de mémoire vive et de 128 Go de mémoire de stockage. La marque propose également une version 8 GO avec 256 Go de stockage.

Pour ce qui est du système d’exploitation, le Fairphone 4 embarque Android 11. Enfin pour alimenter le téléphone, Fairphone a opté pour une batterie amovible de 3 905 mAh.

Pour ce qui est des capteurs photos, le téléphone mobile se compose d’un triple capteur arrière qui propose un capteur 48 MP grand angle, un second capteur de 48 MP ultra grand-angle et un troisième capteur TOF. Pour les selfie, l’utilisateur pourra compter sur un capteur de 25 MP.

Connectivité quand tu nous tiens.

Alors, oui, ce Fairphone 4 est équipé de la 5G. Mais il est aussi doté de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Ps de Wi-Fi 6 malheureusement et c’est bien dommage. Le Bluetooth 5.1 quant à lui est bien présent tout comme le NFC.

Prix et Disponibilité.

Le Fairphone 4 5G 128 GB de stockage, 6 GB de RAM (Disponible en gris) sera proposé à partir de 579€. A noter que la marque annonce une édition spéciale (couleur exclusive vert moucheté) à 649€.