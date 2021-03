Anatel le confirme, La 5G brésilienne accepte Huawei !

Le régulateur brésilien des communications Anatel vient de valider la mise en place des enchères qui devraient débuter d’ici le mois de juin au Brésil. Et contre l’avis de certains et certaines pressions faites sur l’organisme, le régulateur n’a imposé aucune restriction. On pense notamment à la restriction d’exclure Huawei en tant que fournisseur d’équipement 5G.

Bonne nouvelle donc pour le constructeur chinois qui est devenu en l’espace de trois ans, la bête noire d’un grand nombre de gouvernements. Une décision de nombreux gouvernements suite aux accusations portées par les États-Unis concernant Huawei. En effet, pour ceux qui auraient déjà oublié, Les États-Unis accusent Huawei d’être à la solde du gouvernement chinois et de récolter les données de ses clients (opérateurs) pour les donner au gouvernement chinois.

La 5G pour le Brésil pourra donc passer par Huawei.

Effectivement, Anatel, le régulateur brésilien autorise les opérateurs qui participeront aux enchères sur la 5G pour le pays à travailler avec Huawei pour le déploiement de leur réseau.

Les enchères devraient commencer d’ici le mois de juin. Des licences qui seront également octroyées par région et qui permettront d’utiliser le spectre de la bande 3.5GHz. Une bonne chose pour un pays qui selon les médias main Stream doit faire face à une pandémie du Covid pour le moins impressionnante ces derniers jours.

Un pays pour qui apparemment la 5G n’apporte aucune crainte. En effet, il y a quelques jours nous vous avons présenté le TOP 10 des pays dans lesquels les citoyens s’interrogeaient sur la 5G et ses effets sur la santé.

Dans cette étude, on ne trouve même pas le Brésil dans le top 20. Par ailleurs, le pays étant très grand, le déploiement de la 5G pourrait très certainement desservir certaines zones ou la connexion internet est une denrée rare. Reste à voir ce que feront les opérateurs locaux quant à la portée et la couverture de leur réseau 5G.