CONCEPT 8 et CONCEPT  12, les nouveaux Subwoofers actifs de chez Teufel.

Avec ces nouveaux CONCEPT 8 et CONCEPT 12, la marque allemande Teufel propose d’équiper votre salon avec plus de profondeur sonore lorsque vous regardez vos films ou vos séries.

Teufel est une marque allemande bien connue de notre rédaction. Et pour cause, nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de tester leurs produits audio qui nous ont rarement déçus. Cette fois la marque revient de nouveau pour une solution audio de salon en proposant des subwoofers Bluetooth qui viendront donner une nouvelle dimension sonore à vos films et vos séries.

CONCEPT 8 et CONCEPT 12, donner de la profondeur à votre installation audio.

Ces deux nouveau CONCEPT 8 et CONCEPT 12 entre dans la catégorie des Caissons de basses actifs 5.1. Ils sont équipés d’amplificateurs intégrés avec Bluetooth 5.0 avec aptX et AAC, HDMI avec ARC/CEC. Les nouveaux caissons de basses actifs Teufel CONCEPT ont pour ambition de venir accompagner des installations audio de salon avec des configurations à cinq haut-parleurs satellites de petite à moyenne taille.

Le CONCEPT 8 est équipé d’un haut-parleur d’un diamètre de 20 centimètres (8 pouces) dirigé vers le bas (downfire) et descend jusqu’à 33 Hz. ​ Avec sa membrane de 30 centimètres orientée vers l’avant (frontfire, 12 pouces), le CONCEPT 12 apporte encore plus de puissance dans les basses et fournit une puissance allant jusqu’à 22 Hz.

Les deux modèles sont compatibles Dolby Digital et Pro Logic 2, le CONCEPT 12 est quant à lui également compatible avec DTS Surround.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve deux ports HDMI (1x In, 1x ARC), une entrée optique, un port USB-C (carte son), une entrée RCA stéréo. On trouve également des sorties pour cinq haut-parleurs satellites et 35 watts de puissance de sortie par canal.

Prix et Disponibilité.

CONCEPT 8 : prix des ensembles

​CONSONO 25 CONCEPT “Ensemble 2.1” à 399,99 euros

​CONSONO 25 CONCEPT Surround “Ensemble 5.1” à 549,99 euros

​CONSONO 35 CONCEPT Surround ” Ensemble 5.1″ à 599,99 euros

​ULTIMA 20 CONCEPT Surround “Ensemble 5.1” à 749,99 euros

CONCEPT 12 : Prix des ensembles