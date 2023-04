Withings Body Smart, la nouvelle solution pour surveiller son poids.

Avec sa toute nouvelle Withings Body Smart, la marque française Withings propose une nouvelle balance ou pèse-personne connecté qui sera en mesure de vous fournir toutes les informations sur votre poids et votre composition corporelle.

Withings est sans doute, la plus belle aventure française de la FrenchTech. En effet la marque a su s’imposer et asseoir ses compétences dans le secteur médical connecté grand public avec ses solutions connectées dédiées à la santé. Cette fois la marque propose un nouveau produit avec cette nouvelle balance connectée.

Withings Body Smart, tout savoir de son corps ?

Cette nouvelle balance Withings Body Smart vient ainsi compléter l’offre de la marque avec une balance qui serait en quelque sorte l’entrée de gamme de la marque. Une balance équipée de ce que la marque appelle BIA. Cette balance sera donc en mesure de vous fournir votre poids à 50 grammes près, mais aussi et surtout d’autres informations. Cette balance mesure la résistance et la réactance des tissus corporels au courant. Cela la rend à même de mesurer le pourcentage de graisse, de masse musculaire et de poids d’eau à analyser la graisse viscérale ainsi que d’autres paramètres corporels avancés.

« Dans le cadre de son analyse améliorée de la composition corporelle, la balance connectée Withings Body Smart peut également mesurer la graisse viscérale, le type de graisse qui entoure les organes internes qui a été associée à un risque accru de maladie cardiaque et de diabète »

Nous fait savoir la marque.

Pour la première fois, la balance connectée Withings Body Smart pourra également mesurer le taux métabolique basal (BMR). BMR est le nombre de calories que le corps brûle au repos et fournit des informations précieuses sur la santé métabolique globale de l’utilisateur. En outre, la balance Withings Body Smart l’utilise également pour calculer l’âge métabolique, comparer combien de calories un corps brûle au repos avec d’autres dans un groupe d’âge.

Autant d’informations qui seront accessibles à la fois sur l’écran LCD intégré à la balance, mais aussi via l’application pour smartphone. Cette dernière permettra à l’utilisateur d’avoir un suivi complet de son activité, prise de poids, perte de poids…

Prix et Disponibilité.

Disponible à partir du 18 avril 2023, la Withings Body Smart est au prix de 99,95 $ et est disponible en noir ou blanc.