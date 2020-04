Fitbit Charge 4, le nouveau bracelet d’activité avec GPS intégré de FitBit.

Fitbit, acteur majeur dans le monde du sport connecté propose depuis quelques années des bracelets connectés. Cette fois la marque revient avec la version de son FitBit Charge, soit le Fitbit Charge 4.

Avec le confinement, pas évident de s’adonner à son sport préféré. À moins que ce soit la course à pied . Alors vous pourrez faire un peu d’exercice. Fitbit profite donc de cette période pour vous proposer malgré tout une évolution de son bracelet FitBit Charge avec le fraichement sorti Fitbit Charge 4.

Fitbit Charge 4, le même en mieux et avec GPS intégré.

Depuis quelque temps déjà, certains bruits circulaient concernant l’arrivée d’un bracelet connecté chez Fitbit. On vous rappelle d’ailleurs au passage que la marque est désormais sous l’aile de Google. En effet, si vous avez manqué notre news en novembre 2019 : Google sort 2,1 milliards de dollars pour acheter FitBit on vous invite à la relire pour plus de détails.

Avant tout, sachez que comme nous l’ont signalé les responsables de la marque, le produit a été développé par la même équipe que pour les versions précédentes.

La particularité de ce nouveau bracelet est qu’il est désormais équipé d’un GPS intégré. Une avancée intéressante qui viendra forcément impacter quelque peu l’autonomie du bracelet. Cependant, FitBit a équipé son FitBit Charge 4 d’une fonction de mise en veille pour le GPS. Et ce de manière à conserver une autonomie considérable.

Dès lors, ce sont pas moins de 7 sports fonctionnant avec le GPS qui ont été ajoutés. De plus, désormais, il sera possible sur l’application d’avoir le suivi complet de votre période d’activité. ET de voir par exemple, les passage ou vous avez dépassé votre objectif par exemple si vous vouliez davantage faire du cardio que du brulage de graisse.

Etanche à 50 mètres et d’autres nouvelles fonctions.

Autre fonction intéressante, le FitBit Charge 4 est étanche à 50 mètres. De plus le bracelet d’activité est équipé de la fonction « Minutes en Zone Active », une nouvelle norme personnalisée basée sur la fréquence cardiaque au repos et l’âge. De même, le bracelet intègre désormais Spotify.

Enfin, il y a également plus d’information sur l’écran d’affichage. Cela n’est pas par hasard. En effet, FitBit veut rendre ce nouveau FitBit Charge 4 plus autonome et indépendant du smartphone. Ainsi, plus besoin de sortir son smartphone, le sportif capte toutes les informations sur son bracelet.

Enfin, autre détail intéressant, le bracelet d’activité est également muni du système de paiement sans contact FitBit Pay. Un service qui sera notamment compatible avec certaines banques comme Fortuneo, Crédit Mutuel et Boursorama. Et pour les moins sportifs, sachez que pour l’occasion Fitbit offre un essai gratuit de 90 jours à son service Fitbit Coach à l’achat d’un FitBit Charge 4.

Le Fitbit Charge 4 sera commercialisé à partir du 15 avril 2020 au prix de 149,95€. Avec cependant la possibilité de le précommander sur le site de la marque.