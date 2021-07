Deux applications pour la musculation à installer sur votre smartphone !

Vous désirez débuter une prise de masse pour optimiser votre développement musculaire ? Autrefois, il était nécessaire de tenir un carnet d’entraînement et d’y noter les performances, les nourritures et les progressions. De nos jours, à l’ère du digital, un simple smartphone peut remplacer ce journal de bord. Il vous suffit de télécharger une application dédiée à la musculation.

Suivez votre apport en protéines avec Mon compteur de protéines

D’origine animale ou végétale, les protéines font partie des macronutriments au même titre que les glucides et les lipides. Ces molécules composées de chaînes d’acides aminés sont présentes dans les cellules de l’organisme et représentent 20 % du corps humain. Aussi appelées « briques de la vie », elles sont essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Elles sont également indispensables pour les sportifs qui souhaitent développer leur masse musculaire. Elles entrent, en effet, dans la constitution des tissus des muscles et des tendons. La plus répandue dans l’organisme est le collagène qui confère aux tissus humains une certaine flexibilité. Puis, sachez que, entre 2 et 6 % de l’éner gie du corps humain proviennent du métabolisme des protéines. Cela se fait par l’intermédiaire de la synthèse de l’ATP (adénosine triphosphate) par le foie. Lorsque l’apport via l’alimentation n’est pas suffisant, l’organisme puise dans les protéines musculaires pour produire l’énergie nécessaire.

La source de protéines la plus courante est l’alimentation. Toutefois, il est possible d’en consommer sous forme de complément alimentaire. La protéine whey MyProtein est, par exemple, une protéine en poudre issue du lait qui permet de combler les besoins journaliers. Elle apporte à l’organisme des nutriments 100 % naturels. De qualité supérieure, elle est fabriquée suivant un processus complexe de filtration, d’évaporation et de séchage par pulvérisation.

Quant aux sources de protéines alimentaires, elles peuvent être classées en deux catégories : les protéines animales et les protéines végétales. Pour les protéines animales, les meilleures sources sont la viande, les volailles, les poissons, les œufs et les produits laitiers. Concernant les protéines végétales, les sources à privilégier sont les oléagineux (cacahuètes, noix, etc.), les légumineuses (lentilles, soja, etc.), les algues et les céréales complètes (quinoa, avoine, etc.).

Pour mesurer la quantité de protéines que vous mangez quotidiennement, vous pouvez installer sur votre smartphone l’application Mon compteur de protéines. Celle-ci vous offre la possibilité d’effectuer un suivi journalier de votre apport en protéines, avec des graphiques et des statistiques. Cette application vous aide ainsi à attendre votre objectif quotidien en protéines.

Mesurez votre progression avec Carnet de musculation

Mesurer votre progression est indispensable pour l’atteinte de vos objectifs. Cela vous évite par ailleurs de stagner, voire de régresser. Il faut noter qu’avec les années, le corps s’adapte progressivement aux entraînements. Par conséquent, ces derniers ne fournissent plus de résultats. En mesurant vos évolutions, vous pouvez modifier votre programme d’entraînement si vous constatez que les efforts fournis commencent à ne plus donner de résultat.

Outre les entraînements et les exercices de musculation, vous devez également prendre bien soin de votre alimentation pour progresser en musculation. L’idéal est de vous orienter vers un spécialiste qui vous recommandera un programme répondant à vos objectifs et répondant à vos besoins.

Pour mesurer vos évolutions, l’application Carnet de Musculation vous est d’une aide précieuse. Elle vous permet de noter facilement vos performances. Ce qui vous permet d’effectuer un suivi de votre progression. Carnet de Musculation propose, par ailleurs, de très nombreux exercices, vous permettant de varier vos entraînements. Vous y verrez également un chronomètre pour que vous puissiez respecter vos temps de repos et la durée de vos séances d’entraînement.