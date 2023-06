Thomson CL800i, lampe, réveil et recharge 4-en-1.

Avec son tout nouveau Thomson CL800i, la marque française propose un nouveau produit qui séduira tous ceux qui gardent leur smartphone à portée de main la nuit et qui sont dotés d’une montre connectée.

Thomson est un acteur majeur en France dans les produits grand public dans le secteur des petits électro. La marque qui est toujours à l’affut de proposer des solutions utiles pour le grand public propose cette fois une solution de recharge pour les plus connectés d’entre vous.

Thomson CL800i, le couteau suisse de votre table de chevet.

Un seul appareil pour remplacer tous les autres sur la table de chevet, c’est le pari de ce réveil polyvalent Thomson CL800i.

Alors, voilà comment la marque définit ce nouveau produit qui siègera sur votre table de nuit. De fait, il s’agit d’une station de recharge 4-en-1 qui associe un aspect pratique et une certaine élégance en proposant la recharge sans fil par induction (10W) pour le smartphone et les autres appareils compatibles par exemple les montres connectées.

Concrètement, il est possible de recharger un smartphone, une montre connectée et des écouteurs en même temps au même endroit. Mais le petit plus c’est le côté réveil matin.

Une station de charge multiple et un réveil matin.

La partie réveil est tout aussi sophistiquée, avec notamment le choix de l’alarme, la répétition et une luminosité réglable pour l’affichage de l’heure.

De plus, la station de base qui fait réveil matin est également dotée d’une lampe LED de chevet dont l’intensité est réglable sur 4 niveaux. Il est même possible de choisir une couleur blanche plus ou moins chaude selon ses préférences.

Le Thomson CL800i est livré avec un chargeur secteur d’une puissance optimale pour la charge de 4 appareils en 4h et en toute sécurité.

Prix et Disponibilité.

Disponible fin juin 2023 le Thomson CL800i est annoncé à un prix public conseillé de 59,90€.