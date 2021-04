MyScale, la nouvelle balance connectée de MyKronoz.

Avec MyScale, la marque MyKronoz nous surprend en explorant un secteur dans lequel on n’avait pas l’habitude de la voir. Ce secteur c’est celui des balances connectées. De fait, la marque est plus connue pour ses montres connectées. Une première donc pour la marque avec cette balance ou pèse-personne comme disent certains.

Dans le monde des objets connectés dédiés à la santé, très vite il y a un segment qui a su innover et exploiter tout le potentiel d’être connecté. Ce segment c’est celui des balances ou pèse-personnes connectés.

Un segment où se sont engouffrés certaines marques high-tech comme Withings, mais aussi d’autres plus standards comme Tefal avec sa Body Partner. Cette fois, c’est MyKronoz qui se lance dans l’aventure.

MyScale, la balance connectée conçue pour votre bien-être.

Tel est le slogan pour cette balance proposée par la marque MyKronoz. Une balance qui tout d’abord surprend par son design. En effet, alors que nous avons l’habitude de voir des pèse-personnes carrés, ici la marque propose un produit tout en rondeur. Par ailleurs, la balance est munie d’un plateau en verre trempé. Le plateau a un diamètre de 34×2.7cm. Le tout pour un poids de 2.1Kg.

Le pèse-personne est équipé d’un grand affichage LED couleur. Il est équipé d’un système qui non seulement prend votre poids, mais aussi votre rythme cardiaque. Pour ce qui est de votre poids, le MyScale comme tout bon pèse-personne ne se contente pas de vous dire que vous pesez 78Kg. Non elle vous indique votre courbe de poids, votre IMC, votre masse graisseuse, votre masse osseuse, votre masse musculaire et votre masse hydrique.

Et comme si ça ne suffisait pas, elle est aussi équipée d’un capteur de fréquence cardiaque. Ce qui vous permettra de surveiller votre santé cardio-vasculaire et prendre soin de votre cœur.

MyScale, Connectée avec du Wi-Fi pour un suivi tip-top.

La fonction connectée de ce pèse-personne permet à l’utilisateur d’avoir un suivi de son poids lors de chaque « pesée ». Pour ce faire, MyKronoz a développé une application pour smartphone qui permettra d’avoir un aperçu total, un tableau de bord qui vous permettra de garder un œil sur votre santé.

La connexion pourra se faire soit en Wi-Fi vers la plateforme soit en Bluetooth avec votre smartphone. Autre détail intéressant, il est possible de créer plusieurs profils jusqu’à 8 utilisateurs. De quoi permettre à tous les membres de la famille de se peser et d’évaluer son état de santé.

L’application pour smartphone est disponible pour iOS 9.0 ou supérieure et Android 6.0 ou supérieur. La balance possède une autonomie d’environ 12 mois. La charge de la batterie, une batterie Li-ion 3000 mAh se fera via un port USB-C.

Prix et disponibilité.

La balance connectée est disponible en blanc ou en noir directement depuis le site MyKronoz au prix de 99€.