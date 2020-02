myDevices propose le bouton d’alerte « No Dead Zone ».

Claranova groupe technologique français, côté sur Euronext annonce via sa filiale myDevices, une solution sans fil pour protéger le personnel hôtelier avec un « bouton d’alerte » ou « Panic Button » multi technologie.

Afin de garantir la sécurité du personnel hôtelier américain, les villes de New York, Seattle, Chicago, Miami, Santa Monica et certains États américains (New Jersey, Illinois) imposent désormais l’équipement du personnel hôtelier en « panic button ».

Ce bouton d’alerte est une solution de communication d’urgence visant à protéger les employés de tout harcèlement et à les mettre en sécurité dans les meilleurs délais.

myDevices a profité de cette opportunité pour développer sa solution maison de « panic button ». , myDevices a mis au point à travers sa technologie de bouton d’alerte No Dead ZoneTM une solution unique, combinant les réseaux cellulaires, Bluetooth, Wi-Fi et LoRaWAN®.

L’idée de sa solution est d’utiliser le plus de réseaux possible et d’exploiter le réseau et la technologie la plus performante pour communiquer avec une centrale d’alerte qui pourra prévenir la base en cas de problème, d’agression sur un employé de l’établissement.

Par ailleurs, l’entreprise souligne :

« La solution myDevices se caractérise par sa rapidité d’installation, sa facilité d’utilisation et son faible coût de déploiement. L’architecture edge-to-cloud de la solution No Dead ZoneTM, associée à la sécurité native du protocole LoRaWAN® et celle de l’Azure IoT Hub de Microsoft garantit une communication fiable et sécurisée ».

Sa solution entre dans le cadre de protection des employés dans le secteur hôtelier. La 5-star Promise est soutenue par les plus grandes chaînes hôtelières américaines – dont Marriott, InterContinental, Hilton et Hyatt.