E-SNEAKERS, des baskets connectés avec affichage LED.

Le monde de la chaussure de sport franchit un nouveau cap. Notamment, en matière de chaussure connectée high-tech avec les E-SNEAKERS de l’entreprise Evolux. En effet, ces chaussures dotées de Bluetooth sont également équipées d’écran flexible LED qui affiche ce que vous voulez.

Le monde de la chaussure de sport est toujours un univers où il y a de l’évolution. Alors, oui chacun à son style. Nike, Adidas… Vous êtes plutôt basket ? Alors vous achetez des Jordan. Vous êtes un parent attentif, alors vous achetez des Geox avec leur système qui fait respirer votre pied.

Vous avez surement déjà vu ces chaussures de sport pour enfant avec des roulettes. Ou encore, avec des leds qui s’allume lorsque l’on marche. Evolux va désormais encore plus loin.

Des baskets connectés et dotées d’un écran LED flexible.

Voilà comment on pourrait résumer cette paire de chaussures que propose sur le site Kickstarter l’entreprise basée à Los Angeles, en Californie. En effet, ces chaussures équipées de Bluetooth et d’un écran LED sur la partie arrière et sur les côtés sont gérées par une application pour smartphone.

Avec cette application il est possible d’afficher toute une multitude de message, de symbole. Un peu à la manière d’un panneau publicitaire. En outre, les chaussures au travers de l’application peuvent afficher un équaliseur qui suit l’intensité et le rythme des musiques que vous écoutez.

En outre, les baskets sont équipées d’une batterie qui offre selon les concepteurs une autonomie d’affichage de 8 heures. À ce propos d’ailleurs, un joint étanche à l’eau a été placé pour que la batterie résiste à toutes les conditions climatiques.

Mais à part cela, on est bien dans les E-SNEAKERS ?

En tout cas, la compagnie annonce avoir travaillé également sur le confort de marche des chaussures. Elles sont en outre équipées d’une semelle antidérapante et d’un système pour résister et limiter la transpiration du pied dans la chaussure.

Les chaussures qui seront commercialisées dès mai 2020 sont actuellement disponibles à un prix d’entrée sur le site de Kickstarter de 100€. Si vous êtes intéressé, ne trainez pas il ne vous reste que 7 jours.