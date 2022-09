Zenbook 17 Fold OLED, Asus réinvente l’ordinateur de demain.

Asus a profité de l’IFA pour officialiser et commercialiser son Zenbook 17 Fold OLED. Avec ce nouvel ordinateur portable, la marque dévoile ce qui pourrait bien devenir les nouveaux portables de demain.

Certains diront qu’il n’est pas toujours facile de réinventer la roue, surtout quand celle-ci est présente depuis un moment. On aurait tendance à penser pareil lorsqu’il s’agit du marché de l’ordinateur portable. En effet, jusqu’ici il semblait difficile de réinventer le concept de l’ordinateur portable et pourtant après des années de réflexion, il semblerait qu’Asus y soit parvenu. À l’occasion de l’IFA à Berlin, nous avions été conviés par la marque en tête avec les responsables de la marque pour nous faire découvrir ce qui nous a surpris sur ce salon.

Zenbook 17 Fold OLED, un ovni !

Alors, oui on pourrait presque dire que tout est dit dans le nom même de ce nouvel ordinateur portable. De fait, le mot Fold on commence à le connaitre dans le domaine des smartphones. Dans le cas présent, cet à celui de l’informatique qu’il se décline. Concrètement le Zenbook 17 Fold OLED est un ordinateur portable « tout-en-un », mais encore un cran plus élevé.

Car ici on découvre un ordinateur portable OLED de 12,5 pouces équipé d’un écran plié qui une fois ouvert fait apparaitre un écran de 17,3 pouces. Ce nouvel ordinateur portable d’un nouveau genre offre 6 modes d’utilisation et pèse 1,5 kg sans clavier. De fait comme le montre la vidéo que nous avons faite, il est possible dans un premier temps d’utiliser l’ordinateur comme un ultrabook classique avec un écran d’une taille de 12 pouces.

Ensuite il est possible « d’enlever » l’écran qui est aimanté pour y découvrir l’écran en 17 pouces pliés ou non. Mais le plus surprenant c’est qu’Asus a pensé à intégrer une sorte de pied comme pour les cadres photo qui permet d’utiliser l’écran tel un vrai écran de 17 pouces. Pour ce qui est de l’écran, le système bascule automatiquement telle une tablette. On notera au passage que l’écran est bien évidemment tactile. Un écran tactile OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

https://youtube.com/shorts/_WiZC0oPB04

Zenbook 17 Fold OLED, du top dans tous les niveaux.

Asus nous confie que ce nouveau venu bénéficie de toutes les nouveautés technologiques du moment. Ainsi, dans un premier temps pour ce qui est du processeur, le choix de la marque asiatique s’est portée sur un processeur Intel® CoreTM i7 de 12ème générations. Processeur qui est accompagné d’un GPU Intel® Iris® Xe. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, outre le Bluetooth, le Zenbook 17 Fold OLED hérite aussi d’une solution Intel® WiFi 6E. De quoi offrir le meilleur débit actuel en matière de Wi-Fi. La batterie embarquée est de 75 Wh. Niveau connectique on retrouve 2 ports USB-C® Thunderbolt 4. L’ordinateur est également accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD PCIe d’une capacité de 1 To.

Prix et Disponibilité.

Pour les plus impatients et intéressé, il faudra cependant être patient. En effet, le Zenbook 17 Fold OLED est annoncé à partir de 3 999 euros et déployé dans le monde entier à partir du quatrième trimestre de cette année.