FitBit ajoute la surveillance de l’arythmie cardiaque à ses montres.

Bonne nouvelle pour les clients et surtout les possesseurs de montre connectées FitBit. En effet, la marque annonce une avancée majeure pour ce qui est de l’application de ses montres. Désormais, elles seront en mesure de surveiller l’arythmie cardiaque de leur porteur.

FitBit fait partie des leaders du marché des montres connectées dédiées au sport. L’entreprise fondée en 2007 par Éric et James n’a cessé d’évoluer et de proposer des objets connectés qui se portent au poignet.

Ainsi, dans un premier temps la marque proposa des bracelets connectés comme le FitBit Charge HR que nous avions testé il y a déjà quatre ans. Depuis la marque n’a cessé d’évoluer, de progresser et propose également des montres connectées.

Parmi les plus connues on trouve les montres Versa, Versa Light Edition, Versa 2 et Ionic.

FitBit, des montres toujours plus orientées vers la santé.

C’est avec cette vision-là que l’entreprise de montres connectées a mis en place un partenariat avec FibriCheck. FibriCheck est une application novatrice belge pour la détection et la surveillance de l’arythmie cardiaque.

L’application qui avait été lancée dans un premier temps en Belgique dans la communauté flamande, l’App est désormais disponible en Wallonie, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Bref, tout ça pour dire que désormais, vous pourrez exploiter cette application depuis votre montre connectée FitBit. Cela est rendu possible grâce aux capteurs photopléthysmographiques des montres.

Le but de cette application est de permettre de surveiller le rythme cardiaque des utilisateurs. Et ce, à des fins de détecter les irrégularités. Comme notamment la fibrillation auriculaire.

Les développeurs de l’application nous rappellent que la fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque est l’une des principales causes d’AVC. Par ailleurs, l’application a reçu la certification CE conforme aux normes de performance requises par les dispositifs médicaux dans l’Union Européenne (UE).

L’application pourra donc dès aujourd’hui être installée sur les modèles suivants : Versa, Versa Light Edition, Versa 2 et ionic.