Oppo CPH2009, un nouveau smartphone haut de gamme arrive !

C’est en tout cas ce que laisse supposer une nouvelle certification. Certification découverte sur le site Bluetooth SIG, l’organisme de validation des produits pour la technologie Bluetooth. Un nouveau venu qui a pour référence Oppo CPH2009.

Oppo est un constructeur chinois qui grimpe dans les ventes en Asie et un peu partout dans le monde. La marque avait même détrôné en aout 2019 Apple du podium pour lui ravir la troisième place des meilleurs vendeurs de smartphones.

Depuis, la marque n’a cessé de se faire connaitre d’attirer les regards sur elle comme avec ses derniers écouteurs Oppo Enco Free. Cette fois, il semblerait que la marque prépare un tout nouveau smartphone. C’est en tout cas ce qu’on a pu découvrir via le site de validation de produit pour le Bluetooth, le Bluetooth SIG.

Oppo CPH2009, un haut de gamme avec une belle config ?

Et oui, pour valider les différentes technologies sans fil dans leurs smartphones, les marques sont constamment obligées de passer par des organismes. Soit par le Bluetooth SIG soit par la Wi-Fi Alliance pour valider leurs appareils conforment aux technologies sans fil.

Ainsi, cette fois, c’est une indiscrétion de plus pour Oppo. Cette indiscrétion fait référence à un smartphone qui aurait pour « nom » Oppo CPH2009.

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne sont pas avares en informations. En effet, on apprend que ce nouveau modèle qui vient de recevoir la certification est équipé d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces.

Au cœur du smartphone se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 765G.Le téléphone sera également compatible 5G. Sur ce point il y a de fortes chances que ce soit le cas pour tous les smartphones qui sortiront cette année. ET ce même si la 5G doit encore être déployée dans de nombreux pays. On vous rappelle d’ailleurs que si la Corée du Sud a déjà son réseau 5G fonctionnel, c’est loin d’être le cas en Europe.

Mémoire, stockage, appareil photo…

L’appareil sera livré avec le système d’exploitation Android 10 et en surcouche aura droit à ColorOS 7. Pour ce qui est de ses capteurs photo, le téléphone serait doté de quatre caméras. Avec un capteur primaire de 48 mégapixels, un capteur de 13 mégapixels, un appareil photo de 8 mégapixels. Et un capteur de 2 mégapixels.

Seule information méconnue, la capacité mémoire du téléphone. Cependant vu la tendance on peut s’attendre à du stockage de 128 Go ou 256 Go de mémoire. Et sans doute 6 Go ou 8 Go pour la RAM.

Affaire à suivre d’ici quelques semaines.