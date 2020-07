ThinkBook Plus, un nouvel ordinateur portable chez Lenovo.

La marque annonce un nouvel ordinateur portable équipé d’un écran qui peut être pivoté pour être utilisé tel une tablette avec en prime un stylet. Ce nouveau venu, c’est le ThinkBook Plus.

Lenovo acteur majeur dans le monde de l’informatique revient cette fois avec un ordinateur portable qui pourra être utilisé à la fois comme un PC portable et comme une tablette. Une double fonction rendue possible grâce à un écran tactile e-Ink de 27,43 cm placés sur le capot.

Mais en voilà, une drôle d’idée diront, certains. Un ordinateur portable dont le capot est doté d’un écran tactile e-Ink. Pour quelle utilité, nous direz-vous.

Avec le ThinkBook Plus, il semblerait que le Lenovo ait décidé de capter l’attention du marché des professionnels. En tout cas, c’est clairement l’axe vers lequel se dirige le constructeur avec cet ordinateur portable.

Ainsi, selon Lenovo, l’ajout de cet écran tactile e-Ink de 27,43 cm et son stylet a pour objectif d’optimiser les conditions de travail actuelles afin de gagner en productivité. Ainsi, avec cet écran directement posé sur le capot de l’ordinateur portable les professionnels seront à même de visualiser plus rapidement leurs notifications. De la sorte, ils pourront facilement suivre leur réunion en ayant leurs documents essentiels à portée de main. Même fermé, l’écran permet également d’annoter les documents PDF.

ThinkBook Plus, un ultrabook bien fourni.

Pour ce qui est du reste de l’appareil, sachez qu’il est équipé d’un écran 13 pouces de 33,78cm. Le clavier lui propose des touches carrées plates espacées et un grand touchpad. Le tout dans un style aluminium brossé.

Au cœur de cet ordinateur portable, on trouve au choix du client des processeurs Intel® Core™ de 10e génération et Intel® Optane™, de la mémoire au choix également et pour le stockage, un SSD (capacité modulable également).

Pour ce qui est du rendu sonore, la marque a choisi Harman Kardon® pour les haut-parleurs. A noter que Lenovo annonce une autonomie jusqu’à 10 heures. Par ailleurs, le ThinkBook Plus peut-être chargé en seulement une heure grâce à un port USB-C. Notons au passage la présence d’un port HDMI pour venir lui brancher un second écran.

Enfin pour ce qui est de la connectivité sans fil, on retrouve du Bluetooth et surtout du WiFi 6. De quoi pouvoir se connecter avec les routeurs WiFi de dernière génération.

Le ThinkBook Plus est disponible à partir de 1429€