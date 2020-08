Huawei leader du marché du smartphone !

Malgré les déboires que l’entreprise chinoise auxquels elle doit faire face avec la sanction américaine, Huawei est devenu le premier vendeur de smartphones de la planète passant devant Samsung et Apple pour Q2 2020.

L’information nous arrive tout droit du bureau d’étude et d’analyse Canalys. Malgré un marché du smartphone à la baisse, la société d’étude a estimé les livraisons de Huawei à 55,8 millions d’appareils contre 53,7 millions pour Samsung.

Alors, pour Huawei cela représente une baisse de 5 % par rapport à l’année précédente. Mais le constructeur chinois profite de la baisse de Samsung (baisse de 30 %) pour passer devant le géant coréen.

Neuf ans pour détrôner les leaders.

Ainsi, il aura fallu attendre 9 ans pour qu’un autre constructeur de smartphone ne vienne détrôner Apple ou Samsung. Une réussite d’autant plus spectaculaire que Huawei doit faire face aux interdictions américaines sur le partenariat avec des entreprises américaines et sur des accusations d’espionnage sur ses appareils ICT.

Par ailleurs, Canalys souligne que ces livraisons ont en outre été impactées par les restrictions américaines qui ont entraîné une baisse de 27 % des expéditions de Huawei à l’étranger. Toutefois, la marque a su capitaliser et renforcer ses parts de marché et activités intérieures avec une hausse de 8%.

Sur ce point aussi, le Covid-19 a favorisé le constructeur chinois qui a pu relancer au plus vite ses ventes sur le marché chinois. Alors que pour Samsung, si le marché coréen est une bonne source de vente, la marque a dû faire face à la pandémie et le confinement en Europe, États-Unis, Amérique du Sud (et plus particulièrement le Brésil) ainsi que l’Inde.

Une victoire, mais de courte durée ?

C’est en tout cas ce que pense l’analyste Mo Jia. De fait, si pour le moment Huawei prend l’avantage grâce à des ventes en Chine et un essoufflement du marché du smartphone partout ailleurs, il pourrait perdre cette première place une fois que le marché et les économies européennes, américaines et ailleurs dans le monde reprendront.

En effet, en Europe comme aux États-Unis, Huawei devra faire face pour ses futurs téléphones aux restrictions américaines. Or, tant aux États-Unis qu’en Europe, les consommateurs sont habitués à utiliser les services Google (Maps, Gmail, API de banque…). Les consommateurs pourraient dès lors être plus réticents à investir dans un smartphone Huawei de nouvelle génération.

Toutefois, cette méfiance dépendra du développement des services HMS de Huawei et des solutions que pourra apporter le constructeur chinois. Nous vous présenterons prochainement d’ailleurs un dossier sur HMS.