BlackBerry, le retour pour 2021 !

BlackBerry devrait revenir sur le marché du smartphone pour 2021. C’est en tout ça ce qu’a annoncé la marque qui vient de passer un nouveau partenariat avec FIH Mobile et OnwardMobility. Un nouveau smartphone qui devrait vivre avec son temps.

BlackBerry fut un temps une figure phare du monde de la téléphonie mobile comme le fut Nokia. La marque avait en effet, inventé le smartphone avec un vrai clavier qui permettait à tous les professionnels de recevoir leur mail et d’y répondre. Toutefois, quand le smartphone est arrivé, tout comme Nokia, BlackBerry n’a pas senti le vent du changement arrivé. En à peine 5 ans, la marque est passée de référence à « has been ».

Le nouveau BlackBerry un pro de la sécurité ?

C’est en tout cas ce qu’annonce la marque. Il faut dire que la compagnie ait décidé de s’engouffrer dans un marché de niche. Celui des smartphones « sécurisés ». Il est vrai que pour ce qui est du smartphone classique, le marché est rude avec Apple, Samsung et Huawei qui se partage pratiquement tout le gâteau.

Effectivement, la marque annonce son retour avec un smartphone ultra sécurisé qui pourrait bien séduire tous les hommes d’affaires, les entreprises, le secteur bancaire, les gouvernements… Alors, avant tout ce nouveau smartphone sera 5G. Jusque-là rien d’exceptionnel.

La différence se fera surtout sur le fait que le smartphone intégrera le meilleur logiciel antivirus d’aujourd’hui, un système de sécurité concernant le port USB, et un scanner d’empreinte pour déverrouiller le téléphone.

Un partenariat concluant et réfléchi.

De fait, BlackBerry a d’ores et déjà annoncé qu’il s’occupera spécifiquement de la partie sécuritaire du smartphone et apportera toute son expertise en la matière. Pour la fabrication, BlackBerry laisse le soin à son partenaire FIH Mobile.

Pour ce qui est de la commercialisation et de la distribution du smartphone, c’est OnwardMobility. Une distribution qui devrait se faire en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. Une bonne nouvelle donc pour tous les acharnés de la sécurité.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, BlackBerry a confirmé que son smartphone sera bien équipé comme par le passé d’un clavier physique complet au format QWERTY.