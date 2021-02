Schneider Electric et Wattsense lancent une Box IoT pour la digitalisation du bâtiment.

Schneider Electric et Wattsense viennent de signer un partenariat qui va permettre de prendre le contrôle de bâtiment à distance au travers d’une Box IoT pour collecter des données et contrôler les équipements via le Cloud.

Cette nouvelle Box IoT propose une solution de gestion du bâtiment au travers une connexion LoRaWAN privé. L’idée ici est de permettre à ceux qui le souhaite de pouvoir équiper des bâtiments de petite et moyenne taille (moins de 5000 m²) d’une solution de gestion à distance.

Une Box IoT pour superviser le bâtiment ?

Cette box IoT conçue pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) permet au travers d’une connexion LoRaWAN privé de piloter certains des équipements comme la climatisation, le chauffage, la ventilation. Ou encore, l’éclairage, les systèmes d’alimentation énergétique, etc.

Olivier Delepine, Vice-Président Building & Channels chez Schneider Electric, explique :

« On estime que seulement 1% des bâtiments tertiaires sont rénovés chaque année en France. Mais le secteur évolue et tend indéniablement vers une mise en conformité au regard des dernières évolutions réglementaires. Les décrets tertiaires en France et le décret européen BACS (Building Automation & Control Systems) exigent notamment d’équiper les bâtiments de systèmes de supervision afin d’optimiser le fonctionnement des matériels énergivores (chauffage, climatisation, ventilation, éclairage notamment), d’en réduire la consommation et d’améliorer considérablement leur impact environnemental.»

Cette nouvelle solution connectée de Box IoT est en mesure d’intégrer le support de plus de 600 objets connectés dans sa bibliothèque. Elle peut aussi remonter des équipements LoRa (technologie de communication « Long Range » permettant de communiquer entre deux points sur de longues distances, sans fil) pour limiter le temps d’intervention et l’impact sur un site occupé.

Bref, cette box permettra d’avoir un accès et un contrôle totale sur toute la partie électrique et électronique connectée d’un bâtiment. Et ce afin de permettre une meilleure gestion des équipements et de la maintenance du bâtiment. Mais aussi, de manière à permettre à l’entreprise de réduire et ajuster ses couts en matière de consommation.