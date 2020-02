Four Seasons, un clavier Bluetooth pas comme les autres.

Et si vous jouiez la carte de l’originalité sur votre bureau ? C’est ce que se propose de faire la marque Lofree avec son clavier « machine à écrire » sans fil Four Seasons.

Pas toujours évident dans le monde du high-tech et des accessoires pour PC. Lofree espère séduire les plus nostalgiques avec son clavier Four Seasons. La particularité de ce clavier qui peut être sans fil ou non ? Son design.

Four Seasons, le clavier de Gutenberg ?

Effectivement, derrière ce design minimaliste et ses touches rondes, la marque a voulu avant tout faire un petit clin d’œil au secteur de l’imprimerie à ses débuts. Pour ceux qui se souviennent des vieilles machines à écrire, ils reconnaitront de suite le style, la forme des touches…

Alors, Four Seasons est un clavier Mac mécanique sans fil rétro coloré inspiré des machines à écrire d’époque. Par ailleurs, selon le constructeur, son clavier mécanique rend la frappe plus facile et plus agréable.

Le clavier est muni « d’interrupteurs bleus » Gateron qui nécessitent une pression plus légère pour actionner l’interrupteur afin de réduire le risque de développer des microtraumatismes répétés.

« Ce clavier ajoute une touche de glamour à votre installation et à votre espace de travail. » Affirme la marque Lofree.

Comme signalé plus haut dans l’article, le clavier Four Seasons peut être utilisé avec fil ou au travers d’une connexion Bluetooth.

Par ailleurs, le clavier est proposé en trois coloris qui sont en raccord avec son titre à savoir : Autumnal Grey, Aestival Blue, vernal White. Les trois couleurs faisant référence aux différentes saisons de l’année.

Lostree propose son clavier design et rétro au prix de 134€.