MOREFINE M6, un PC qui tient dans la main !

Avec son MOREFINE M6, la jeune entreprise MOREFINE basée à Hong Kong annonce la sortie d’un nouveau PC relativement compact qui tient dans une main et qui propose du Wi-Fi et le support de la 4K.

Dans l’univers des ordinateurs, le type d’ordinateur varie fortement. Effectivement, si le marché du PC de bureau tant à disparaitre, le marché du PC portable comme on vous l’a montré dans les dernières actualités se porte plutôt bien,

Mais, le marché de l’informatique ne se limite pas à ces deux modèles ! En effet, il existe une autre catégorie qui consiste à proposer des ordinateurs plus compacts.

MOREFINE M6, « Ultra-thin Pocket Size 4K MINI PC »

Ce nouveau venu proposer par une jeune startup de Hong-Kong propose un mini PC d’une taille de 80 mm x 155 mm x 19 mm. Un mini PC qui est équipé d’un processeur Intel Jasperlake N5105, de 8 Go ou 16 Go de mémoire et de SSD pour ce qui est du stockage.

Pour ce qui est de la connectique du MOREFINE M6, on retrouve trois ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, et des ports USB type C. Une combinaison de ports qui permet notamment de connecter deux écrans simultanément. Pour ce qui est du système d’exploitation embarqué, la jeune start-up propose au choix Windows 10, Windows 11 ou Linux et Ubuntu 20.4.

Connectivité sans fil pour plus de liberté.

Pour ce qui est de la connectivité de cet ultra fin mini PC, l’utilisateur pourra s’appuyer sur du Wi-Fi 6 pour se connecter à internet à moins que l’utilisateur ne choisissent de le brancher via un câble réseau Ethernet 2.5 Gbit.

Le MOREFINE M6 est également doté d’une solution Bluetooth 5.2 qui permettra de connecter un clavier, une souris, un casque audio sans fil Bluetooth…

Un mini PC qui est tellement compact qui permet de tenir dans une poche de pantalon.

Prix et Disponibilité.

L’entreprise propose son MOREFINE M6 avec 16 Go de mémoire et 1 To SSD de stockage au prix de 314€ sur le site d’Indiegogo. Les premiers exemplaires seront livrés dès le mois d’avril.