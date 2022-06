PerfectDraft Pro, la pompe à bière connectée ultime !

Avec la PerfectDraft Pro, Philips et PerfectDraft, le spécialiste de la bière pression à domicile, dévoile sa dernière innovation. Une pompe à bière connectée. Parce qu’une bonne pression est toujours meilleure qu’une « simple » bière en bouteille.

Il y a des boissons qui ont certains rituels pour les dégustations. Le Whisky dans un verre carré sans glaçon, le vin dans un verre à vin ou le champagne dans une flute en verre. Pour la bière, les spécialistes vous le diront, rien de tel qu’une bière à la pression.

Ainsi, il y a quelques années naissaient la PerfectDraft et on « inventait » la bière pression à domicile avec une machine compacte qui pouvait accueillir des petits fut de bière de 6L spécialement adaptés pour la machine pour offrir de la bière en pression.

PerfectDraft Pro, quoi de mieux pour cette nouvelle pompe à bière ?

Cette nouvelle génération de machine offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Mais surtout elle est connectée à votre smartphone. Ainsi, désormais vous avez la possibilité telle que le contrôle de la température variable ainsi qu’un refroidissement plus rapide. Une température qui s’affiche directement sur la pompe. Une pompe qui est désormais munie d’une coque conçue avec une finition brossée haut de gamme. Par ailleurs, désormais il sera possible de conserver un fut de bière durant 30 jours.

De plus, Philips annonce avoir travailler sur le système de refroidissement qui peut désormais accélérant le refroidissement du fût, le faisant passer d’une température ambiante à une température idéale en moins de 12 heures. Si l’utilisateur peut voir directement la température de la bière, il est aussi désormais possible de voir le volume de bière restant dans le fut.

L’application PerfectDraft permet un contrôle total de la machine à distance.

Technologie oblige, cette nouvelle PerfectDraft Pro est équipée de connectivité et pourra être connecté à un smartphone au travers d’une application dédiée. L’application offre différente fonctionnalités comme surveiller le niveau de bière restant dans le fût actuel, le nombre de jours de conservation de la bière, modifier la température de la bière à distance, ou encore obtenir des recommandations d’accord mets et bières. La connexion vers le smartphone se fait au travers d’une connexion Wi-Fi et passe par un Cloud et la configuration de base se fait via Bluetooth.

Cette nouvelle PerfectDraft Pro est compatible avec les fûts de bière standard de la PerfectDraft. Pour rappel, il est possible de choisir parmi plus d’une quarantaine de bière comme la Leffe, la Kwak, la St Feuillien, mais aussi d’autres bières comme la Corona, La Budweiser, La Becks…

Prix et Disponibilité.

La PerfectDraft Pro vient s’ajouter à la gamme de produits PerfectDraft aux côtés de la machine existante, et sera disponible sur saveur-bière.be au prix de 385€.