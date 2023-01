Netflix fait peau neuve sur iPhone.

L’application de Netflix pour les utilisateurs d’iPhone vient de subir une mise à jour. Et selon les premiers utilisateurs, l’interface semble avoir été bien repensée.

Netflix est devenu une des plateformes cinématographiques incontournables. Et pour ceux qui l’ignorent, Netflix est un service de streaming en ligne qui permet aux utilisateurs de regarder des films, des émissions de télévision, des documentaires et des contenus originaux sur internet. Il a été lancé en 1997 et a rapidement gagné en popularité grâce à sa vaste sélection de contenus.

La mise à jour a été révélée lundi par l’ingénieur Janum Trivedi sur Twitter. Lors de cette découverte, les lecteurs ont pu avoir un aperçu de cette nouvelle mise à jour au travers d’une vidéo. Une vidéo qui présentait des animations incroyablement fluides, une interface utilisateur améliorée et un titre en vedette de type panneau d’affichage lorsque les utilisateurs ouvrent l’application.

Cette nouvelle mise à jour semble surtout avoir été spécialement étudiée et adaptée aux besoins des utilisateurs d’iPhone. En outre, au démarrage l’App accueille l’utilisateur et lui propose directement du nouveau contenu en adéquation avec ses habitudes. L’utilisateur aura le choix de soit regarder le contenu soit de l’ajouter à sa liste de vidéo à regarder.

En cliquant sur la vignette du contenu, ils accèdent directement aux informations concernant la série ou le film proposé ; acteur, type de contenu, durée…Il aura même la possibilité de visionner une bande-annonce.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023