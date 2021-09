Quel VPN pour Netflix ?

Avec l’évolution incessante de la technologie, il est devenu de plus en plus rare de regarder la télévision. La grande majorité des personnes préfèrent aujourd’hui regarder une série ou un film en streaming. Cependant, pour regarder un film en ligne, il faudra avant tout disposer d’une bonne vitesse de connexion internet.

Parmi les meilleures plateformes de streaming, nous pouvons distinguer Netflix. Cette plateforme regroupe aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs, avec des milliers de films et séries dans son catalogue. Toutefois, la taille de votre catalogue Netflix dépend en grande partie de votre pays de résidence.

Autrement dit, Netflix utilise un catalogue bien distinct selon la zone géographique où vous vous trouvez. Pour vous aider à contourner les blocages Netflix, nous vous invitons à utiliser un VPN. Dans cet article, nous allons essayer de vous donner une liste non exhaustive des meilleurs VPN pour regarder Netflix. Mais voyons d’abord c’est quoi un VPN.

Un VPN : qu’est-ce que c’est ?

La connexion VPN est actuellement l’un des meilleurs moyens pour surfer anonymement sur la toile. Il permet de masquer son identité. Le serveur VPN vous permettra donc de naviguer sur des sites en toute sécurité. Il permet aussi de contourner les restrictions géographiques imposées par certaines applications. En modifiant votre adresse IP, il modifie en même temps votre emplacement géographique. Si vous habitez par exemple en France, vous pourrez utiliser un VPN pour faire croire à votre plateforme de streaming que vous êtes aux États-Unis.

De cette manière, vous aurez la possibilité d’accéder à tous les contenus réservés pour cette zone géographique précise. Permettant une navigation anonyme sur internet, le VPN vous permettra également de mieux protéger vos informations personnelles. Un VPN pour Netflix vous permettra donc d’accéder à tous les contenus de Netflix, quel que soit votre pays de résidence. Vous pourrez trouver sur la toile une grande variété de VPN gratuit et de VPN payant.

Cependant, tous les VPN ne fonctionnent pas correctement sur Netflix. En effet, cette plateforme devient de plus en plus efficace pour bloquer les réseaux privés virtuels. La plupart des VPN gratuits que vous trouverez sur la toile sont incapables de contourner les restrictions géographiques imposées par Netflix. C’est pourquoi nous avons pris soin de tester quelques VPN premium qui fonctionnent correctement avec Netflix en 2021.

ExpressVPN

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs VPN que vous pourrez trouver sur le marché. Il est extrêmement rapide et sécurisé. Express VPN vous donne accès à plus de 3000 serveurs dans 94 pays différents. Il vous permettra ainsi d’avoir accès à tout le contenu de Netflix, quel que soit votre lieu de résidence. Ce service de réseau privé virtuel fonctionne sous Windows, Mac, Linux, Android, smart TV Android et IOS.

Permettant de naviguer anonymement, il n’a actuellement aucune limite de bande passante. Vous pourrez l’utiliser sur 5 différents appareils en simultanée. Qui plus est, il est livré avec des applications innovantes, dont un SmartDNS vous permettant de regarder votre série Netflix préférée sur n’importe quels appareils non compatibles avec votre VPN. Le seul point négatif de ce VPN serait peut-être son coût un peu élevé.

NordVPN

C’est aussi l’un des meilleurs VPN que nous avons pu tester actuellement. D’une manière générale, les VPN ont tendance à ralentir la vitesse de connexion. Avec NordVPN, ce problème ne se pose plus. Vous bénéficierez d’un cryptage sécurisé AES 256 bits et d’une très bonne vitesse de connexion. Il vous sera même possible de regarder en ligne une vidéo en 4K sans interruption.

Ce service de réseau privé virtuel dispose également de serveurs optimisés pour différents usages. Il n’impose aucune limite en matière de bande passante. En plus, il met à votre disposition un bloqueur de publicités et de malwares. Disposant de 90 serveurs par pays en moyenne, ce VPN fonctionne très bien avec Netflix.

CyberGhost VPN

Ce service de réseau privé virtuel figure également parmi les meilleurs VPN pour Netflix en 2021. En effet, les serveurs de CyberGhost VPN sont optimisés pour le P2P. Il dispose de plus de 6800 serveurs répartis dans les 4 coins du monde comme en France, au Japon, aux USA, en Allemagne, etc. Très pratique, ce VPN est compatible avec Windows, Mac, Linux, Android et IOS.

Vous pourrez ainsi l’utiliser facilement sur votre ordinateur, smartphone, tablette, etc. VPN Cyberghost intègre un bon nombre de serveurs spécialement pensés pour débloquer les restrictions géographiques Netflix. Vous pourrez l’utiliser sur 7 appareils différents simultanément avec un seul abonnement. Qui plus est, CyberGhost offre un débit de connexion optimisé pour le streaming en HD.

Par ailleurs, si vous souhaitez une liste plus complète, on vous invite à vous rendre sur ce site : https://fr.vpnpro.com/meilleurs-vpn-pour-netflix/