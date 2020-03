Vivatech 2020 annulé pour raison de Covid-19 !

Le salon sur les nouvelles technologies et les startups n’aura pas lieu en juin comme prévu cette année. Pour rappel, ce salon avait fait pas moins 120 000 visiteurs l’année passée à Paris. Vivatech 2020 n’aura donc pas lieu.

Avec la pandémie du Coronavirus alias Covid-19, toutes les manifestations s’annulent l’une après l’autre. Et le segment de la Tech n’y échappe pas. Ainsi, après le MWC de Barcelone c’est maintenant au salon de Paris Vivatech de fermer ses portes.

En effet, suite au confinement mis en place par l’état français sur la France et sans être sur (même sans doute peu probable) que le confinement prendra fin avant le mois de mai, les organisateurs ont décidé d’annulé le salon qui devait se tenir du 11 au 13 juin à Paris.

« Compte tenu de l’évolution et de la gravité de la situation, la cinquième édition de Viva Technology n’aura pas lieu. Et ce à cause du Covid-19. Une édition qui était prévue du 11 au 13 juin. Des solutions alternatives sont à l’étude, en concertation avec les principaux partenaires de l’événement, et seront annoncées prochainement ».

« Les mesures de confinement décrétées par les autorités nationales en France rendent désormais impossibles la préparation et l’organisation de l’événement aux dates initialement prévues. D’autant plus que, comme annoncé, le confinement risque d’être étendu comme cela a été le cas en Chine et en Italie. La priorité de VivaTech est de garantir la santé et la sécurité des visiteurs, des partenaires et du personnel et de faire preuve de solidarité et de responsabilité face à cette crise sanitaire ».