TCL officialise sa tablette pliable.

Le géant asiatique vient de confirmer l’arrivée prochaine de sa tablette pliable. Une tablette qui avait été présentée comme « projet » lors du CES 2020 en janvier dernier.

TCL est une marque encore peu connue en Europe. En effet, si la marque propose une large gamme de produits de téléviseurs. Et généralement on connait la marque pour ce segment. D’ailleurs, nous avions eu l’occasion de tester par le passé le TCL P67, un téléviseur connecté incurvé.

Mais cette fois c’est dans le segment du smartphone que le constructeur fait parler de lui. En effet, la marque dévoile un produit hybride à mi-chemin entre le smartphone et la tablette.

Une tablette pliante qui n’est plus qu’un projet.

En effet, le prototype avait été présenté par TCL au salon à Las Vegas en début d’année. Depuis, la marque a fait du chemin et a désormais réaffirmé que sa tablette pliable n’est plus un prototype, mais bien une réalité qui devrait être commercialisée prochainement.

Ainsi, l’entreprise a confirmé sa volonté de sortir cette tablette et de devenir un des acteurs majeurs dans le segment des tablettes pliable. L’occasion pour la marque de démontrer qu’il est possible encore de réinventer le high-tech selon elle.

Pour rappel, cette tablette pliable permettra de passer d’un écran d’une taille de 6,65 pouces à une taille de 10 pouces. L’écran aura ainsi un ratio de 20,8:9 et une résolution de 3K. Un écran qui est rendu pliable notamment grâce aux charnières Dragon et Butterfly développées par la société.

Pour ce qui reste des autres caractéristiques de la tablette, on n’en sait pas plus. Cependant, on peut prévoir que la tablette sera équipée d’un des derniers processeurs Qualcomm. Qu’elle devrait être disponible avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Peut-être même qui sait avec une connectivité 5G.

Des caractéristiques qui suivraient ainsi la tendance actuelle. Cependant, cela reste encore actuellement que de la spéculation. Par ailleurs, il faudra également voir à quel prix sera proposée cette tablette. En effet, quand on voit le prix des Galaxy Fold, Huawei Mate XS et Galaxy Z Flip, il y a des chances que le prix de cette tablette explose.