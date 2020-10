RADWIN partenaire de Virgin Hyperloop pour la transmission sans fil.

RADWIN vient d’annoncer qu’il était partenaire de Virgin Hyperloop. En effet, les deux partenaires ont effectués des tests d’exploitation de son système de transfert sans fil « Fiberinmotion ». Et ce, dans le tube de train à grande vitesse que développe Virgin.

FiberinMotion® est une solution proposée par l’entreprise RADWIN. Elle a pour objectif d’offrir un haut débit sans fil avec un débit inégalé et une couverture de zone étendue pour les trains, les véhicules et les navires en mouvement tout en assurant la continuité du service à grande vitesse.

Virgin Hyperloop est une filiale du géant Virgin qui travaille sur la mise en place de trains ultras rapides encapsulés dans des tubes et qui pourrait atteindre plus de 1000 km/h. L’idée du concept des tubes de Virgin Hyperloop est de pouvoir offrir un nouveau moyen de transport ultra rapide par terre.

Nir Hayzler, vice-président et responsable de la division des industries stratégiques de RADWIN, a déclaré :

« RADWIN a commencé à tester sa solution sans fil avec Virgin Hyperloop il y a environ deux ans. Un test réalisé dans la zone de test et de sécurité au nord de Las Vegas, aux États-Unis. En utilisant notre solution train-terre éprouvée sur le marché, nous avons démontré un haut débit, une faible latence et de solides performances. Notamment, pour la connectivité des informations vitales des pods Virgin Hyperloop. Virgin Hyperloop offre un mode de transport public unique, en pleine évolution, et nous sommes fiers d’en faire partie ».