Playstation Now : une réduction impressionnante de 25 % sur le service de Sony.

Le PlayStation Now est un service pour la PS4 et PS5 qui permet de jouer à un catalogue de jeux Sony. Contre quelques euros par mois ou par an, ce service propose un catalogue de plus de 800 jeux. Avec l’arrivée de la fin d’année, le prix de l’abonnement par an a baissé de moitié.

PS Now : plus de 800 jeux

Avec la période de Noël qui arrive, un bon nombre de Français sont en train de chercher un cadeau à offrir. Concrètement, ce service de Sony permet d’avoir accès à un catalogue disposant de plus de 800 jeux. Parmi ces jeux, il est possible de retrouver des titres exclusifs comme Uncharted ou encore God Of War, mais aussi des jeux de la précédente génération de consoles avec l’apparition de titres présents sur la PS3 et la PS2. Vous l’aurez compris, la collection PS Now compte les jeux ayant eu le plus de succès.

En plus de l’ajout de jeux de manière constante, le PS Now possède aussi un aspect « cloud ». En effet, ce service va vous permettre de sauvegarder vos parties sur un serveur en ligne. Concrètement, dès que vous finissez de jouer, tout le contenu de votre jeu se sauvegarde sur le cloud. Lorsque vous allez vouloir rejouer, vous pourrez reprendre exactement où vous en étiez. Pour beaucoup d’utilisateurs de PlayStation, le problème majeur reste l’espace de stockage. Effectivement, ces consoles de salon ne disposent que de 500 Go de stockage de base ce qui ne permet pas de télécharger un grand nombre de jeux. Grâce à ce service, plus besoin de s’embêter avec le stockage puisque la totalité de votre jeu est enregistré sur le cloud.

Une baisse du prix de l’abonnement à l’année de plus de 25 %

Comme tous les services de streaming, que cela soit pour du jeu-vidéo ou de la vidéo à la demande, l’abonnement est payant. Le PS Now possède un prix standard à 9.99 euros par mois. Toutefois, il est aussi possible de payer ce service à l’année. Par ailleurs, actuellement, et ce, jusqu’au 27 novembre, grâce aux cartes cadeaux Playstation chez Startselect, vous allez pouvoir bénéficier d’une remise de 25 % sur l’abonnement trimestriel ou annuel. Concrètement, le prix de l’abonnement trimestriel chute à 18.75 euros et 44.99 euros par an ce qui revient à moins de 4 euros par mois pour profiter de ce service unique en son genre.

Par ailleurs, pour tous les amoureux de la Playstation et des jeux en multi-joueurs, Sony propose aussi un abonnement à leur service Playstation Plus. Grâce à Startselect, vous pouvez bénéficier d’une promotion impressionnante pour ce service. Alors, n’attendez plus et obtenez votre abonnement PS Plus 12 mois avec 25 % de réduction.