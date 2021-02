One UI 3 désormais présent pour les Galaxy Tab S7 et S7+.

Samsung intègre désormais One UI 3 au cœur de ses tablettes Galaxy Tab S7 et S7+. Une mise à jour et intégration qui permet plus de symbiose entre la tablette de la marque et les nouvelles gammes Galaxy S21.

Samsung ne cesse de faire évoluer ses produits de manière à créer un écosystème complet pour ses clients qui sont à la fois possesseur d’une tablette Samsung et d’un smartphone Samsung.

Et cette nouvelle politique de la marque en matière d’écosystème passe par l’association des deux appareils pour selon la marque « plus d’efficacité » et de « portabilité » entre les appareils. Et ce grâce à One UI 3.

Second Screen, un second écran pour en faire plus.

Avec cette nouvelle intégration de One UI 3 au cœur de ses appareils, Samsung propose une fonction baptisée Second Screen. Celle-ci permet d’associer votre tablette à un PC Windows ou une tablette à un smartphone pour élargir votre bureau de travail. Un peu à la manière d’un double écran.

La marque sud-coréenne nous explique :

« Le mode étendu vous permet de vous connecter à votre PC Windows et de travailler avec deux applications différentes sur chaque écran, tandis que le mode dupliqué vous permet de partager les applications ou les documents que vous avez ouverts sur votre tablette directement sur l’écran de votre ordinateur portable et d’enregistrer instantanément toute modification directement sur votre ordinateur portable ».

Wireless Keyboard Sharing, toujours plus loin.

Mais la marque va encore plus loin en matière d’extension du bureau. De fait elle propose la fonction « Wireless Keyboard Sharing ». Cette fonction permet aux possesseurs d’une tablette Samsung munie d’un clavier « Book Cover Keyboard » d’associer le clavier non seulement à la tablette, mais également au smartphone.

Le passage d’un appareil à l’autre peut se faire par le simple fait d’appuyer sur les touches « Cmd » et « Lang ». Par ailleurs, Samsung souligne que le pavé tactile du clavier peut être utilisé comme souris qui fera bouger le curseur sur votre smartphone comme si vous aviez un stylet ou votre doigt était posé sur le téléphone.