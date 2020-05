Fit Immersion propose un casque VR connecté.

Qui n’a pas rêvé de se balader à vélo le long de la mythique Place Rouge sans même avoir besoin de planer au-dessus de l’Europe ? Et bien c’est ce que propose la jeune startup Fit Immersion basée à Montpellier avec son casque VR connecté et son application.

La réalité virtuelle séduit, mais pas encore le grand public. Pourtant, cette technologie offre des fonctionnalités intéressantes. Si pour le moment la VR s’engouffre dans certains marchés spécialisés ou de niche, la jeune startup Fit Immersion basée à Montpellier propose une variante pour le moins intéressante.

Un kit de téléportation grand public pour une immersion totale.

Ainsi, la jeune entreprise propose une chouette solution pour toute personne qui veut faire du sport chez soi tout en s’évadant. Ainsi, avec sa solution, l’entreprise propose de faire du vélo d’appartement tout en découvrant 12 parcours de la France à la Russie.

Le principe est simple, la compagnie propose un kit qui englobe un casque VR connecté et une application mobile connectée à un capteur de vitesse compatible avec tous les vélos classiques, elliptiques et home trainer.

Ainsi, au lieu de pédaler « bêtement » dans votre salon, vous pourrez parcourir grâce au casque et au capteur, la France ou d’autres régions comme si vous y étiez. Et ce tout en pédalant sur votre vélo d’appartement.

Une application pour plus de performances.

Effectivement, outre le fait d’associer le casque au smartphone, et permettre quelques réglages, l’application de Fit Immersion vous permettra d’établir de vraies séances d’entrainement et d’avoir un suivi de votre activité sportive. Ainsi, tout en se promenant virtuellement, il sera possible de renforcer l’effort pour développer davantage votre cardio, vos mollets. Bref votre activité physique.

Avec ce kit, la marque qui est déjà présente dans certaines salles de sport comme solution innovante met à disposition son concept au grand public.

Fit Immersion propose un kit de démarrage pour le prix de 199 euros (pour les smartphones Android).