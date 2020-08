Et si notre smartphone nous signalait quand on a trop bu ?

Pour le Dr Brian Suffoletto, il sera possible d’ici 5 ans de faire en sorte que nos smartphones soient en mesure de détecter si une personne est ivre ou non. Une option qui pourrait permettre à terme de réduire l’alcool au volant ou à pied.

Nos smartphones sont devenus des outils technologiques en puissance. De fait, nos smartphones ont atteint un tel niveau de performances que pour le Dr Brian Suffoletto qui travaillait auparavant à l’Université de Pittsburgh, à l’Université Stanford aux États-Unis, il serait en mesure de définir si une personne est ivre ou non.

Notre smartphone devient un éthylotest ?

Pas vraiment. Le Dr Brian Suffoletto a effectué une étude sur le comportement des humains. Tout en se basant sur le fait que nos smartphones sont remplis de capteurs.

Ainsi, des adultes âgés de 21 à 43 ans ont été recrutés et on leur a demandé de consommer une boisson alcoolisée. Des bénévoles qui ont eu une heure pour terminer leur boisson alcoolisée. À la suite de quoi, ceux-ci ont dû effectuer « un test de marche ».

Parallèlement, un smartphone a été placé sur le bas du dos du volontaire. Et fixé avec une ceinture élastique pendant son exercice de marche. Un exercice qui consistait à marcher en ligne droite durant un laps de temps, avant de faire demi-tour et de marcher en arrière.

Grâce aux différents capteurs du smartphone, les scientifiques participants au projet sont parvenus à déterminer si les gens étaient au-dessus de la limite de conduite (0,08 pour cent). Un résultat qui s’est avéré exact dans 90% des cas.

Pour le Dr Suffoletto, il ne fait aucun doute que :

« Cette étude de laboratoire contrôlée montre que nos téléphones peuvent être utiles. En outre, pour identifier les « signatures » des déficiences fonctionnelles liées à l’alcool ».

Une étude concluante, mais qui doit encore être améliorée.

Cependant, selon lui, il faudra encore attendre quelques années pour que le système soit totalement efficace. De fait, un smartphone placé dans le bas du dos n’est pas une tenue usuelle pour les utilisateurs. Des études et des affinements des résultats doivent encore être faits. En effet, le but est que le système soit en mesure d’obtenir les mêmes résultats lors que la personne tient son smartphone en main. Ou quand son smartphone est en poche.

À noter que les résultats ont été publiés dans le « Journal of Studies on Alcohol and Drugs ».

Par ailleurs, une fois que les tests seront efficaces on pourrait imaginer une application qui pourrait avertir la personne avant de prendre le volant. Mieux on pourrait envisager un appairage entre la voiture et le smartphone qui empêcherait la voiture de démarrer par exemple.