CUBO Two Blue, Le cube de charge sans fil d’USBEPOWER.

USBEPOWER qui propose une vaste gamme d’accessoires high-tech annonce l’arrivée d’un nouveau chargeur sans fil à induction pour smartphone. Ce nouveau venu est baptisé CUBO Two Blue.

Nous vivons dans un monde de plus ne plus connecté et toujours de plus en plus câblé, électrisé. Smartphones, tablettes, pc portables sont devenus des objets de notre quotidien. Dès lors, un marché est né depuis quelques années : Celui- des accessoires high-tech.

C’est dans ce domaine que la marque USBEPOWER a décidé de s’engouffrer. De fait, la marque propose différents accessoires pour nos smartphones, tablettes ou PC. Du câble USB à la batterie externe, tout y passe.

CUBO Two Blue, le cube de charge sans fil qui voit bleu.

Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais cette année Pantone, grand spécialiste qui définit la tendance en matière de coloris a décidé de mettre le bleu à l’honneur avec comme couleur de l’année : Classic Blue.

Il n’en fallait pas plus pour USBEPOWER pour se mettre à la page et proposer ainsi des produits en adéquation. C’est le cas pour ce nouvel accessoire pour smartphone en forme de Cube. En effet, le CUBO Two Blue, n’est autre qu’un chargeur design qui pourra venir se déposer sur votre bureau ou le buffet du salon tel un objet de décoration.

Cette nouvelle édition reprend les fonctionnalités de cet accessoire déjà présent dans la gamme de la marque. Il s’agit en effet d’un chargeur sans fil réunissant port USB-A, port USB-C et charge sans fil. Avec sa capacité de 3000 mAh, il permet de charger 3 appareils simultanément et offre en moyenne 15 heures de batterie supplémentaire à votre smartphone.

Détail intéressant de ce cube c’est qu’en plus d’être doté de la charge par induction (qi) il possède également une solution de charge inversée. Ainsi, si le cube peut charger vos smartphones, Airpods et autres il peut aussi se recharger en étant déposé sur un chargeur sans fil. Sinon il est possible également de le brancher sur secteur.

Seul bémol, la charge par induction est du 5W. On aurait préféré plus rapide. Sa taille est de L 48 x L 48 x H48 mm et il est proposé au prix de 39.99€.