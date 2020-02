Coronavirus : Intel et Royole quittent le MWC 2020.

L’annonce vient de tomber cette semaine ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un nouveau coup dur pour le salon de Barcelone. Intel et Royole se retirent cette année.

Alors, tout le monde attendait avec impatience le salon de Barcelone le MWC 2020 pour découvrir toutes les nouveautés du segment du smartphone. Mais l’arrivée du coronavirus en Chine change la donne.

En effet, dans ce temple du smartphone et de l’univers de la téléphonie mobile, tout le monde s’inquiète et craint de voir son personnel touché par le coronavirus. Au risque notamment de transmettre le virus. Cette semaine, deux nouveaux acteurs du marché viennent d’annoncer leur désistement du salon.

Intel et Royole jettent l’éponge.

En effet, cette semaine c’est au tour d’Intel et Royole d’annoncer qu’ils ne seront pas présents sur le salon de Barcelone.

C’est d’autant plus regrettable que Royole devait dévoiler pour l’occasion son nouveau FlexPai 2. Pour rappel, la marque qui à la base fabrique des écrans pliables avait fait le Buzz avant Samsung et Huawei avec son FlexPai, un smartphone muni d’un écran pliable (de son cru forcément). L’appareil proposait un formfactor un peu spécial et difficile à tenir en poche. Cependant, le format d’écran quant à lui était bien pensé et faisait davantage penser à un format tablette.

Cependant le constructeur a annoncé qu’il lancera malgré tout son smartphone et du coup quelques jours avant le salon.

Le MWC 2020, sera-t-il annulé ?

Pour le moment, les organisateurs nous informent que le salon est maintenu et que nos Press Pass sont toujours actifs. Cependant, il faudra suivre les évènements des prochains jours. En effet, si d’autres acteurs présents en temps normal se désistent, il se pourrait que le salon soit vidé de son contenu. Dès lors, l’intérêt d’être présent ou de s’y rendre ne sera plus aussi important.

Affaire à suivre donc et nous ne manquerons pas de le faire.