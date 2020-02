Sortie de l’ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha. Une carte mère pour gamers.

Si vous êtes accro au gaming sur PC alors cette news devrait vous plaire. En effet, Asus nous fait part de la sortie de nouvelles cartes mères pour des configurations de gaming d’enfer. Avec en prime du Wi-Fi intégré. cette nouvelle venue, c’est l’ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha.

Alors, les cartes mères actuelles ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming et ASUS Prime TRX40-Pro sont parmi les meilleures solutions pour gérer les processeurs Threadripper 24 et 32 cœurs.

Et pourtant, Asus dévoile les nouvelles ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming et ASUS Prime TRX40-Pro S. Des cartes mères qui sont conçues pour maximiser les performances encore plus extrêmes du dernier processeur AMD 3990X 64 cœurs.

ROG Zenith II Extreme Alpha : conçu pour dépasser toutes les limites.

Cette carte mère pour PC de gamer comporte 16 phases d’alimentation TDA21490 d’Infineon, chacune certifiée pour 90A, pour offrir une efficacité maximale et une capacité d’overclocking améliorée, permettant aux utilisateurs de pousser les performances.

Vous l’aurez donc compris, avec cette carte mère, Asus propose une solution extrême pour tout gamer qui veut se concevoir un PC de gamer de bureau. Par ailleurs, on vous rappelle que la dénomination « ROG » fait évidemment référence à la section « hardcore gaming » de la marque.

Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que le modem-routeur Asus Rog GT-AC5300 que nous avons testé il y a déjà plus d’un an était orienté pour tous les gamers qui avaient besoin d’une bonne bande passante en Wi-Fi.

Mais pourquoi Planet Sans fil nous parle de carte mère ?

Et bien tout simplement que pour le coup, Asus n’a pas oublié de s’intéresser à la partie sans fil pour ce qui est de se connecter à Internet avec cette carte mère. En effet, la carte est d’ores et déjà compatible Intel® Wi-Fi 6, alias 802.11ax avec une norme AX200 et également Bluetooth 5.0.

De plus, elle est équipée de deux connecteurs d’antennes et d’une antenne externe qu’il sera possible de déporter. Une antenne en forme de triangle qui aura même droit à un pied pour venir la placer à la verticale.