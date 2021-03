collection K/DA, une nouvelle gamme chez Logitech G.

Logitech G annonce la sortie de sa série spéciale collection K/DA. Un relifting design à l’effigie du groupe de K-pop du même nom pour certains de ses produits comme la souris Logitech G502 HERO, le clavier mécanique Logitech G PRO, le casque sans-fil G733 K/DA et les écouteurs G333 K/DA.

Logitech G est la branche gaming du très célèbre constructeur suisse, spécialiste dans les périphériques pour PC comme les souris et les claviers. Cette fois la marque s’offre un partenariat de taille avec sa toute nouvelle collection K/DA.

collection K/DA, un relifting au gout du jour !

Comme le signale la marque :

« La collection mêle harmonieusement la technologie de haute performance de Logitech G au design unique inspiré du groupe de K-pop ».

Pour rappel, il s’agit là du groupe de K-pop, formé de quatre chanteuses virtuelles tirées du jeu League of Legends. Une nouvelle gamme proposée par Logitech G qui fait partie du partenariat exclusif qu’a passé Logitech G avec Riot Games. L’éditeur du jeu League of Legends.

Ainsi, les fans vont pouvoir s’en donner à cœur joie et venir équiper leur bureau de tous les produits estampillés K/DA. Et pour le coup, Logitech n’as pas hésité à propose plusieurs produits.

Une gamme de produits bien fournie.

De fait, les produits de la marque qui hérite de ce nouveau partenariat covering sont :

la souris Logitech G502 HERO.

Le clavier mécanique Logitech G PRO.

Le casque sans fil G733 K/DA.

Les écouteurs G333 K/DA.

La souris G305 K/DA .

Le tapis de souris Logitech G840 K/DA.

Comme vous pouvez le constater, Logitech G a personnalisé pas moins de 6 produits de sa gamme. De la souris au casque audio gaming sans fil en passant par le tapis de souris.

Bref, vous l’aurez compris, avec cette nouvelle collection K/DA, Logitech G vous offre la possibilité de personnaliser totalement votre bureau aux couleurs de du jeu League of Legends. Il ne vous restera plus qu’à mettre un fond d’écran avec les chanteuses virtuelles Ahri, Akali, Evelynn et Kai’sa.