CES 2020 : AirPlay 2 sur les nouveaux LG Signature OLED 8K.

LG profitera également de sa présence sur le salon de Las Vegas. Notamment, pour présenter sa nouvelle gamme de téléviseurs connectés 8K. Des téléviseurs dotés d’un processeur AI de nouvelle génération.

Le CES c’est l’occasion pour les entreprises de présenter ce qu’elles savent faire en matière de technologies et d’évolution. LG n’échappe pas à la règle et compte bien montrer que la marque reste un acteur actif. Et surtout, dans le domaine de l’audio vidéo de salon.

Pas moins de huit téléviseurs 8K au CES 2020.

Effectivement, la marque passe elle aussi par la 8K et présentera huit écrans équipés d’une dalle 8K allant de 77 et 65 pouces qui s’ajoutent aux écrans existants de 88 et 75 pouces de LG.

La gamme diversifiée de 2020 comprend des téléviseurs LG SIGNATURE OLED 8K de 88 et 77 pouces. Mais aussi, des téléviseurs LG NanoCell évolués (modèles 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95). Chaque modèle dépassant la nouvelle définition officielle 8K Ultra HD de l’industrie établie par la Consumer Technology Association (CTA).

« Non seulement les téléviseurs 8K de LG offrent le 8K réel, mais ils sont également à l’épreuve du temps pour offrir aux clients la tranquillité d’esprit en leur proposant de multiples façons de profiter de l’expérience du 8K réel » souligne le constructeur.

Connectivité snas faille pour les LG Signature OLED 8K.

Mais LG ne mise pas seulement sur la qualité vidéo, elle pense aussi à la connectivité de ses futurs téléviseurs. Ainsi, les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler les appareils d’IoT compatibles directement à partir du tableau de bord du téléviseur, tandis que la commande vocale mains libres permet aux téléspectateurs de contrôler facilement plusieurs appareils connectés avec leur seule voix.

Disponible dans 144 pays, la reconnaissance vocale ThinQ est intégrée à chaque téléviseur LG 8K. Par ailleurs, les nouveaux téléviseurs sont compatibles avec Apple AirPlay 2 et HomeKit ainsi qu’avec Google Assistant et Amazon Alexa, avec la compatibilité future avec Amazon Alexa Premium Far-Field Voice.