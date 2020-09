Orange pilote désormais vos volets connectés Somfy !

L’opérateur télécom Orange et Somfy, spécialiste en électricité et en domotique annonce un nouveau partenariat. Un partenariat qui permet désormais une symbiose entre les services Orange et les objets connectés Somfy.

Bonne nouvelle donc pour tous les clients Orange et Somfy qui souhaitent se simplifier la vie. En effet, les deux géants français se sont associés pour établir une symbiose entre leurs différents objets connectés dédiés à la domotique.

Pour rappel, la marque propose des vannes thermostatiques connectées, des thermostats connectés. La marque propose aussi des prises connectées, des interrupteurs connectés et même des micromodules pour éclairage.

Pour rappel, Somfy propose un vaste choix en matière de produits connectés dédiés à la domotique pour faire de votre maison la maison du futur (ou d’aujourd’hui).

« Maison Connectée », une seule application pour tout connecter.

Au travers de ce rapprochement entre les deux géants français, l’idée est de permettre à leur client une simplification de leur projet domotique. Ainsi, désormais il sera possible pour les utilisateurs de Livebox 4 et 5 disposant d’une box domotique Somfy, de piloter leurs volets roulants et stores motorisés Somfy depuis leur application « Maison Connectée » d’Orange.

« Par ce partenariat, les deux marques présentes dans des millions de foyers français permettent à leurs clients d’accéder nativement et simplement aux bénéfices de la maison connectée, un pas important pour le développement de la Smart Home en France »

nous confirme les deux partenaires.

Pour rappel, le service « Maison Connectée » permet aux clients Orange de sécuriser son logement, veiller sur ses proches, maîtriser sa consommation électrique et son chauffage, être alertés en cas d’incidents domestiques.

En outre, avec l’intégration de lampes connectées, il est possible via l’application de gérer une impression de présence. Désormais avec ce partenariat avec Somfy, les clients Orange pourront également piloter leurs volets depuis l’application.