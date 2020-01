CES 2020 : Family, la nouvelle solution écologique et connectée en matière de déplacement.

Welo présentera à l’Eureka Park au cœur du pavillon French Tech à Las Vegas son vélo trois roues. Ce nouveau vélo cargo baptisé « Family » est doté d’une assistance électrique par énergie solaire.

Bonne nouvelle pour la jeune start-up française Wello basée à la Réunion et au Mans. En effet, la jeune pousse française a été choisie par la French Tech. Du coup, elle sera présente au salon de Las Vegas au Pavillon français cette année.

La présence au CES pour une start-up est toujours bénéfique, car elle offre une visibilité énorme avec le salon de Las Vegas. De fait, au-delà de la presse internationale, c’est souvent également l’occasion de trouver des investisseurs prêts à fournir quelques millions pour développer le produit ou signer des contrats.

C’est donc sans doute avec fierté que la boite française présentera son nouveau vélo urbain connecté électrique et solaire qu’elle baptisé « Family ».

« Family » plus qu’un simple vélo.

« Les habitants des villes utilisent un véhicule d’1,5 tonne pour transporter une seule personne d’en moyenne 70/80kg pour des trajets de moins 3 km dans la moitié des cas ».

Avec notre vélo électrique, connecté et solaire, elle entend proposer une alternative en matière d’émission de carbone et réduire ainsi l’impact énergétique.

« Family » est un vélo cargo de 3 roues, équipé d’une carrosserie et autorisé à circuler sur les pistes cyclables. Le vélo offre une autonomie de 60 kilomètres. Cette autonomie peut atteindre les 100km avec des panneaux solaires adaptés à sa coque.

Connectivité pour plus d’efficacité !

De fait, la société a décidé d’inclure certaines fonctionnalités connectées sur son vélo « Family ». Ainsi, au travers du Bluetooth, il sera possible à son utilisateur d’accéder à toute une série d’information concernant le vélo depuis son smartphone. Et ce, via une application. Par ailleurs, grâce à la présence d’un GPS, il sera possible de localiser à tout moment le vélo. En cas d’oubli ou de vol par exemple.