CES 2020 : Alogic propose des batteries externes dotées de qi.

Dans la catégorie accessoire pour smartphone et tablette, la marque Alogic profite elle aussi du CES. Notamment, pour faire parler d’elle avec la sortie d’une nouvelle batterie externe alias Power Bank dotée de qi 10W.

De plus en plus de constructeurs se dirigent vers une solution qi pour leurs smartphones ou leurs objets connectés. Il faut dire que la norme qi a bien évolué et ne cesse de le faire encore. Alors, désormais il est de plus en plus courant de voir un smartphone équipé de qi. Et si ce ‘n’est pas le cas, il existe des patchs qui viennent se brancher sur le port USB ou USB-C qui viennent se mettre sur la coque du smartphone.

Alogic à fond dans la charge sans fil.

En effet, la marque profite du salon de Las Vegas pour présenter non pas un produit, mais trois produits exploitants la technologie qi. Les deux premiers sont des batteries externes, les ULDWAV-SGR et P27QC10P60-XXX.

La première est une batterie externe 3-en-1 qui peut à la fois charger un smartphone via USB C ou qi et faire également docking station USB-C. En effet, cette batterie externe propose une capacité de 5000 mAh, mais également dotée de 2 ports USB, lecteur de carte MicroSD, un port HDMI 4K et un port USB-C. Sa surface est dotée de qi pour accueillir un smartphone ou des Airpods.

La seconde est une « simple » batterie externe d’une capacité de 27 000 mAh. De quoi offrir pas mois de 5 charges pour les smartphones ayant une grosse batterie. Voir plus pour les autres. L’une de ses faces est qi et pourra donc charger un smartphone ou tout autre appareil qi. La charge qi est d’une puissance de 10W.

Enfin, la marque propose également ce qu’elle nomme sa « Wireless Power Hub ».

La Wireless Power Hub ressemble à un plateau sur lequel il sera possible de recharger deux smartphones simultanément en qi et un troisième au travers d’une prise USB.