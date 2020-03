Bon Plan du dimanche : 100€ de remise sur l’ordinateur tout-en-un Acer Aspire C27-865-176

Acer, bien connu dans le monde de l’informatique pour notamment ses PC portables pas cher propose aussi cet ordinateur de bureau tout-en-un, l’ACER Aspire C27-865. Acer le présente comme un outil idéal pour la bureautique et les tâches multimédias. Le modèle proposé en promo apar Boulanger est équipé d’un SSD de 128 Go et de 8 Go de mémoire vive.Le tout tenant dans un écran Full HD de 27 pouces.

Information générale :