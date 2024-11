Black Friday : 100€ de remise sur l’ASUS Vivobook 15 S1504ZA-NJ191W

Le Black Friday est de retour, et cette année encore, les offres technologiques abondent. Parmi les promotions les plus intéressantes, l’ASUS Vivobook 15 S1504ZA-NJ191W bénéficie d’une remise exceptionnelle de 100 €, une aubaine pour ceux qui recherchent un ordinateur portable performant et abordable.

Caractéristiques techniques :

L’ASUS Vivobook 15, un ordinateur polyvalent, s’impose comme une option idéale pour les étudiants, les professionnels ou les particuliers souhaitant concilier performance et mobilité. Focus sur cette promotion proposée par Boulanger.

Une machine signée ASUS pour une expérience fluide

La gamme Vivobook d’ASUS ne cesse de s’étoffer avec des modèles qui allient élégance, puissance et prix compétitifs. Le Vivobook 15 S1504ZA-NJ191W s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération, une puce qui garantit des performances adaptées à un usage quotidien, qu’il s’agisse de navigation web, bureautique ou streaming.

En termes de design, ce modèle se distingue par sa finition moderne et son châssis compact, offrant une excellente portabilité avec seulement 1,7 kg sur la balance. Une vraie prouesse pour un ordinateur doté d’un écran de 15,6 pouces.

Un écran Full HD pour un confort visuel optimal

Le Vivobook 15 S1504ZA-NJ191W propose un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). Ce format garantit une image nette et lumineuse, idéale pour le travail comme pour les loisirs. Que vous regardiez un film, participiez à une vidéoconférence ou lisiez des documents, la qualité d’affichage reste au rendez-vous.

ASUS ajoute également des technologies comme Eye Care, qui réduit les émissions de lumière bleue, rendant l’utilisation prolongée plus confortable pour les yeux.

Une connectivité et une ergonomie au top

Le Vivobook 15 se démarque également par sa connectivité étendue. Vous y trouverez plusieurs ports USB, un port HDMI et une prise jack audio, ce qui en fait un appareil polyvalent compatible avec de nombreux périphériques. De plus, son clavier ergonomique rétroéclairé est parfait pour travailler dans des environnements peu éclairés, un vrai plus pour les noctambules.

La machine est aussi équipée de la dernière norme Wi-Fi 6, assurant une connexion internet plus rapide et plus stable, même sur des réseaux très sollicités.

Un stockage généreux et une autonomie satisfaisante

Côté stockage, le Vivobook 15 ne déçoit pas avec un SSD de 512 Go. Ce type de disque garantit des temps de démarrage rapides et une réactivité accrue lors de l’exécution des applications. Avec une telle capacité, vous pouvez stocker vos fichiers, photos, vidéos et logiciels sans vous soucier de manquer d’espace.

L’autonomie, un critère clé pour les utilisateurs mobiles, est correcte avec une batterie qui offre environ 7 heures d’utilisation en continu. De quoi vous accompagner lors de vos journées bien remplies sans avoir à chercher une prise toutes les deux heures.

Une offre imbattable pendant le Black Friday

Proposé par Boulanger, cet ordinateur portable voit son prix chuter de 799 € à 699 € grâce à une remise de 100 € pendant le Black Friday. Une réduction significative qui fait de ce Vivobook 15 l’une des meilleures options dans sa catégorie. Cette promotion est toutefois limitée dans le temps, et les stocks risquent de partir rapidement.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable performant à prix réduit, c’est le moment d’agir.

Récapitulatif technique