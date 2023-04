 Bon plan du dimanche : 24€ pour la souris sans fil SPIRIT OF GAMER PRO M9.

Informations complémentaires

PERFECT SHAPE :

Des jeux de tir aux MOBA, en passant par les jeux de stratégie et bien plus encore, la souris sans fil PRO M9 vous donne la liberté de jouer sans fil pendant des heures. Avec sa forme symétrique, elle s’adapte à toues les mains et offre un confort de jeu maximum. RESOLUTION ELEVEE :

Equipée d’un capteur optique PixArt PAW3212, PRO M9 offre une résolution jusqu’à 4200 DPI avec 5 niveaux de résolution réglables, la souris est idéale pour tous les styles de jeu. Qu’il s’agisse de remporter la

victoire finale dans un match à mort en équipe ou de faire un Top 1, la souris sans fil PRO M9 offre la précision dont vous avez besoin.

EDITEUR DE MACRO :

Ses 6 boutons sont programmables via le logiciel téléchargeable. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser l’un des 5 profils disponibles… Pour ne jamais manquer une game, branchez tout simplement

votre souris et rechargez la en même temps ! RETROECLAIRAGE :

RGB Directement depuis la souris ou via son logiciel, vous pouvez personnaliser son rétroéclairage. PRO M9 dispose de 6 effets prédéfinis. Il est également possible de paramétrer la vitesse, la luminosité et même d’attribuer une couleur spécifique à une plage DPI. POWER :

La souris PRO M9 intègre une batterie lithium d’un capacité de 900 mAh. De quoi jouer 50 Heures avec le rétroéclairage allumé. La souris se recharge en 3 heures max.