Bon Plan du dimanche : 300€ de réduction sur la TV OLED LG OLED55G2 2022

Le téléviseur LG OLED evo G2 est le téléviseur LG OLED le plus lumineux jamais créé. Grâce à son processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K, et la technologie Brightness Booster Max, il offre jusqu’à 30% de luminosité en plus(1), pour profiter d’images incroyablement éclatantes. Sans rétroéclairage pour atténuer leur impact, les pixels auto-émissifs créent un noir absolu et un contraste saisissant.

Caractéristiques techniques :