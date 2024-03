Bon Plan du dimanche : 250€ de réduction sur le Robot Aspirateur Laveur IROBOT Roomba Combo i5+

Ne vous embêtez plus à passer l’aspirateur et à laver vos sols séparément. L’aspirateur robot intelligent IROBOT Roomba Combo i5+ sera capable d’aspirer et de laver vos sols durs en même temps, vous faisant gagner de précieuses minutes : l’assurance de dire adieu aux corvées ménagères interminables.

Caractéristiques techniques :